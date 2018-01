Švedska savladala Bjelorusiju, polufinale i dalje neizvjesno

Rukometna reprezentacija Švedske je savladala Bjelorusiju u grupi I Evropskog prvenstva rezultatom 29:20.

Švedska je vodila od početka do kraja susreta i zasluženo je upisala pobjedu kojom je otvorila vrata polufinala.

Nakon desetak minuta Šveđani su imali plus četiri (6:2) i do poluvremena su došli i na plus pet (16:11).

U drugom poluvremenu prednost su i povećali, a maksimalnih plus deset (27:17) imali su u 53. minuti susreta.

Lagergren i Wanne su postigli po 4 pogotka za pobjedničku ekipu, dok su isti broj pogodaka za Bjeloruse postigli Kuleš i Karalek. Na golu Šveđana briljirao je Palicka sa 20 odbrana.

Šveđanima za prolazak u polufinale treba pobjeda nad Norveškom, te da Hrvatska ne savlada Francusku s više od tri pogotka razlike.

(klix.ba)