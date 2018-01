Svi pričaju o gestu Hrvata i Srbina uoči večerašnjeg derbija

Danas u Hrvatskoj počinje Evropsko prvenstvo u rukometu, a već na startu turnira gledaćemo veliki derbi između Hrvatske i Srbije.

Uoči večerašnjeg okršaja koji će se igrati u rasprodanoj splitskoj "Spaladium Areni" lijepu poruku poslali su reprezentativci obje selekcije.

Rukometaši oba tima su se susreli nakon treninga srpske selekcije nakon čega je uslijedilo grljenje ljutih rivala. Veliki broj njih igraju zajedno u klubovima, tako da ovi topli pozdravi nisu nikakvo iznenađenje.

Posebno se to radi u slučaju Zlatka Horvata i Dobrivoja Markovića, saigrača iz Zagreba. Njih dvojica su veliki prijatelji, a pri susretu srpski reprezentativac je dobio poklon od Horvata, koji mu je uručio par patika.

"Da, dobro ste vidjeli, dobio sam tenisice od kapetana. On ih je naručio, a sad mi ih je, kako ja nosio taj broj, poklonio. Baš prije utakmice protiv Hrvatske, ali to vam je to naše tradicionalno ljuto rivalstvo", rekao je Marković, za kojeg kažu da je jedan od najomiljenijih rukometaša u svlačionici Zagrebaša.

Na kraju su se izljubili i otišli svaki svojim putem.