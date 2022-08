TV turnir "Doboj 2022": Stižu učesnici Lige šampiona

Osam ekipa, dvije iz BiH, po jedna iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Švajcarske i Egipta, zaigraće na 53. Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona "Doboj 2022", koji će od 23. do 27. avgusta biti održan na Stadionu sportskih igara u Doboju.

Osim bh. šampiona Borca i domaćina Sloge, na turnir dolaze Celje, Zagreb, Vojvodina, te Sent Otmar, Tatran Prešov, kao i prvak Egipta Al Ahli.

"Ove godine smo uspjeli da okupimo ono najbolje što se moglo okupiti, jer u ovom periodu od 15 dana održava se pet jakih evropskih turnira. Imamo ove godine dva učesnika Lige šampiona, to su Zagreb i Celje, imamo smijem reći najbolju ekipu iz Afrike, Al Ahli iz Egipta, i naravno šampiona Srbije Vojvodinu. Tu su Borac, koji je brend kao i naš turnir, i Sloga kao domaćin i organizator turnira, Sent Otmar iz Sent Galena i Tatran Prešov iz Slovačke, koji je redovan učesnik evropskih takmičenja unazad desetak godina i naš gost posljednjih pet-šest godina... Mi smo imali još ponuda, poziva ekipa, ali mislim da smo uspjeli da okupimo ono najbolje što se moglo u ovom periodu", rekao je Mladen Dragičević, predsjednik Takmičarske komisije, te dodao da je ulazak na sve utakmice besplatan:

"Samim tim što imamo dva učesnika Lige šampiona daje nam na značaju i na kvalitetu turnira i nadam se dobroj posjećenosti i dobrom odzivu publike ove godine".

Nagradni fond 53. turnira, poručuju iz Izvršnog odbora, je isti kao i prošle godine.

"35.000 konvertiblinih maraka, kao i prošle godine, nešto je umanjen. Znate da je inflacija, tako da će troškovi turnira ove godine biti malo veći, ranije su bili 220.000 - 230.000, ove godine možda i 300.000 KM", izjavio je Enes Suljkanović, predsjednik Izvršnog odbora turnira.

Tradicionalnom turniru prethodiće još neke aktivnosti, poručuju iz Organizacionog odbora.

"Želim da najavim da se 21. avgusta organizuje Parada sporta, na kojoj će učešće uzeti preko 24 selekcije sportista. Parada sporta će se završiti u gradskom parku, nakon čega je poklon gradu koncert Milice Pavlović", kazao je Boris Jerinić, predsjednik Organizacionog odbora turnira.