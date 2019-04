Tavrić: Želja i dobra igra presudili

​Rukometaši Leotara pobijedili su Borac M:tel u prvoj utakmici 24. kola Premijer lige BiH i 12. ovosezonskim trijumfom ostali u trci za plej – of.

Trebinjci su u nedjelju na svom terenu slavili rezultatom 28:27 (13:14), a Borac je u posljednjim sekundama pokušao da stigne do izjednačenja, ali nije uspio. Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Vlado Draganić sa devet golova, Aleksandar Miličević je postigao pet, dok su se u Borcu izdvojili Bojan Rađenović sa šest golova i Dejan Unčanin i Goran Daničić, koji su postigli po pet.

"Ne razmišljamo puno o plej - ofu, nama je bitno da do kraja lige odigramo kako treba, pa ćemo da vidimo da li smo zaslužili plej – of. Borac je sam po sebi velika ekipa, veliko ime, i imali smo želju i motiv da ga pobedimo. Za novog premijerligaša ovo je važna pobeda. Igrači su dali maksimum, bili su skoncentrisani svih 60 minuta i to je uz želju bilo presudno", rekao je Tavrić.

Sa druge strane, trener Borca Mirko Mikić, ističe da njegov tim mora bolje da igra.

"Solidno smo odigrali u prvom poluvremenu, u drugom smo sve upropastili. U ključnim momentima je dolazilo do pada koncentracije, bilo je loših odluka... Ovakva igra se ne smije desiti u plej - ofu", rekao je Mikić.

Leotar uz 12 pobjeda ima dva remija i 10 poraza, a Borac, koji je odigrao 23 utakmice, 14 pobjeda, dva remija i sedam poraza.

Sinoć su u Doboju igrali Sloga i Goražde, dok su ostale utakmice na programu sutra. Poredak: 1. Gračanica 52, 2. Bosna 49, 3. Borac M:tel 44, 4. Konjuh 38, 5. Leotar 38, 6. Sloga (D) 37, 7. Vogošća Poljine Hills 36, 8. Sloga (GV-U) 35, 9. Maglaj 32, 10. Zrinjski 30, 11. Lokomotiva 29, 12. Goražde 26, 13. Slavija 16, 14. Derventa 10.