Terzić: Jedina želja je da igramo baraž

​ S obzirom na novonastalu situaciju, moja očekivanja po pitanju rivala sada su u drugom planu, pa mi je jedina želja da uopšte igramo taj baraž, rekao je u petak za "Nezavisne" kapiten bh. tima Mirsad Terzić.

Zbog slučaja "Nuić", igrača koji je nastupio u utakmici sa Švajcarskom iako nije bio u zapisniku, najbolji rukometaši BiH još čekaju konačnu potvrdu iz Evropske rukometne federacije. U žrijebu zakazanom za subotu u Zagrebu naći će se vjerovatno na istom listiću sa Švajcarskom ili pod oznakom X, dok bi konačna odluka trebalo da bude donesena do kraja ovog mjeseca.

"Nažalost, trenutna situacija je takva da nismo sigurni hoćemo li uopšte igrati taj baraž, pa nam je to pitanje sada u prvom planu. Ipak, svi se iskreno nadamo da će EHF presuditi u našu korist s obzirom na to da smo to rezultatom na terenu apsolutno zaslužili", kazao je Terzić.

Kako je Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj ušlo u završnicu, poznati su gotovo svi potencijalni rivali. Dilema je još samo Švedska ili Španija, u zavisnosti od toga koja će od ove dvije selekcije na kraju biti slabije plasirana. Ostali učesnici baraža sa EP su Austrija, Bjelorusija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Island, Makedonija, Crna Gora, Norveška, Slovenija i Srbija.

"Teško je reći da bi nam neki od rivala odgovarao. Logično je da bi bilo dobro izbjeći Španiju i Švedsku, ali i većina ostalih selekcije su favoriti. Većinom su to ekipe koje imaju kontinuitet igranja na velikim trakmičenjima, ali to nikako ne znači da smo mi bez šansi. Smatram da se sa svima možemo nositi i uz malo sreće ostvariti i drugo naše učešće na SP", smatra Terzić.

Prilikom žrijeba, koji će biti održan u subotu u Zagrebu, reprezentacije će biti podijeljene u dva šešira. Tri posljednjeplasirane selekcije sa EP, a to su Austrija, Mađarska i Crna Gora, vjerovatno će se u drugom šeširu priključiti selekcijama iz kvalifikacija, tako da je jasno da je pred bh. timom vrlo težak posao. Iz kvalifikacija za SP u doigravanje su se, pored BiH ili Švajcarske, plasirali: Rusija, Holandija, Portugal, Rumunija i Litvanija.

"Najbitnije je da se mi dobro pripremimo. Imaćemo u aprilu jedno sedmodnevno okupljanje i onda pred same utakmice baraža. To moramo dobro iskoristiti. Nadam se da ćemo svi biti zdravi i spremni", kaže Terzić.

Prve utakmice baraža igraće se od 8. do 10. juna. Revanši 14 dana kanije. Smotra najboljih rukometnih reprezentacije svijeta biće u januaru 2019. godine, u Njemačkoj i Danskoj. Direktan plasman uz zemlje domaćina iz Evrope su još ostvarili aktuelni svjetski šampioni Francuzi. S obzirom na to da su Danska i Francuska u polufinalu EP, na SP će im se priključiti i najbolje plasirana selekcija mimo dvije spomenute, a to su Švedska ili Španija.