Trener RK Borac M:tel: Izdržali smo sve, borimo se za titulu

Rukometaši Borac M:tela pola puta su uspješno prešli, jesenji su prvaci BiH, a još 15 borbi ih očekuje do kraja puta, kada žele da proslave titulu. Trener Mirko Mikić kaže da to neće biti lako jer ima dobrih ekipa u ligi, ali ono što ga raduje jeste da banjalučki tim može da igra još bolje.

Borac je prvi sa 37 bodova, ostvario je 12 pobjeda, remi i jedan poraz, dok utakmica sa Gračanicom (poraz) još nije registrovana, ali bez obzira na to, Mikićev tim s prvog mjesta ulazi u drugi dio Premijer lige. U posljednjem 15. kolu u srijedu naveče osvojen je bod u duelu sa visočkom Bosnom Vispak (24:24).

"Važan bod smo osvojili u Visokom, mislim da neće mnogo ekipa osvajati tamo bodove, posebno kada se vrati Adnan Harmandić (povrijeđen). Istina je da je bilo nekih sumnjivih situacija, kao kada je u finišu fauliran Goran Daničić, ali utakmica je bila teška za suđenje i greške se dešavaju", rekao je Mikić u razgovoru za "Nezavisne" dodajući da može da bude zadovoljan bodom, posebno zbog lošije odigranog prvog poluvremena (11:17).

Nije bilo lako proteklih mjeseci. Prva zvanična utakmica u sezoni bila je i najteži ispit za Borac - prvo kolo kvalifikacija za EHF kup protiv Olimpijakosa u Atini, gdje su Banjalučani nastupili bez četiri pojačanja koja nisu bila na vrijeme registrovana.

"Iza nas je teška polusezona u svakom smislu, počev od priprema, napornih treninga, pa do nekih stvari u kojima smo bili nemoćni, kao što su registracija igrača i lošija finansijska situacija, ali napravili smo veliki posao. Izdražali smo sve i to je snaga igrača i Borca", istakao je Mikić.

Kada je riječ o igri, kaže da je odbrana u većini utakmica bila kvalitetna i dodaje:

"I napad je bio dobar, kvalitetniji nego prošle sezone, forma je u većini utakmica bila dobra, a najbitnije je da ima još prostora za napredak i na tome ćemo raditi tokom pauze. Drago mi je što su se novi igrači adaptirali, dobro su prihvaćeni i idemo dalje, pred Borcem su uvijek veliki ciljevi."

Iako mnogi bh. stručnjaci ističu da je Borac najkvalitetniji ove sezone u Premijer ligi, nije jedini koji ima kvalitet za titulu.

"Mi i Gračanica smo se izdvojili na vrhu, Bosna takođe igra veoma dobro. Malo smo joj odmakli na tabeli, ali to je tim za repekt. Lokomotiva me prijatno iznenadila, Sloboda igra dobro... Dosta je dobrih ekipa ove sezone u ligi. Više sam očekivao od Vogošće, kao u ostalom i oni sami, ali napravili su neke loše poteze što se tiče dovođenja igrača i to je uticalo na lošiji nastup od očekivanog", rekao je Mikić.

Ko će biti jači, a ko slabiji u narednoj polusezoni, vidjećemo, a na pitanje da li će biti promjena u njegovom timu, trener Mikić je odgovorio:

"Ne planiram da dovodim nove igrače, eventualno će nam se pridružiti nekoliko igrača iz mlađe selekcije, a mislim da niko neće ni napustiti klub jer su igrači pod ugovorima."

Slijedi Svesrpski kup

Iako je prvi dio Premijer lige BiH završen, za Borac M:tel još nema odmora. Za vikend ga očekuje nastup na Svesrpskom kupu u Palama, gdje će igrati i Slavija iz Istočnog Sarajeva (prvi rival Borcu), novosadska Vojvodina i šabačka Metaloplastika.

"Nastupićemo u najboljem mogućem sastavu. Ima nekoliko rovitih igrača, Gorana Daničića i Bojana Ljubišića muče povrede, pod terapijama su i vidjećemo kako će biti na treninzima do Svesrpskog kupa. Neću rizikovati da se povrede pogoršaju, ali ko god bude igrao, potrudićemo se da odigramo dobar turnir i očekujem bar finale", rekao je Mikić.

Novogodišnji koktel

RK Borac M:tel u srijedu je u Gradskom pozorištu "Jazavac" organizovao novogodišnji koktel. Banjalučani su zahvalili svima koji su ove i proteklih godina podržali klub, predstavili su kalendar za 2020. godinu te podsjetili na ovogodišnje uspjehe, a među zvanicama su bili Sonja Davidović, ministarka porodice, omladine i sporta RS, i Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.