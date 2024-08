Tužan kraj: Karabatić na ivici suza nakon ispadanja (VIDEO)

Rukometna reprezentacija Francuske ispala je u četvrtfinalu Olimpijskih igara nakon dramatičnog poraza od Njemačke (34:35).

Tako je završena karijera jednog od najvećih rukometaša svih vremena Nikole Karabatića (40).

Karabatić je u svojoj karijeri sve osvojio, a ranije je rekao kako će mu Olimpijske igre u Parizu biti posljednje takmičenje.

Oprostio se od rukometa bez učinka protiv Njemačke koja je režirala zaista sjajan preokret.

On a envie d'aller pleurer et c'est ce que je vais aller faire. L'ovation de Pierre Mauroy pour les Bleus, pour Nikola Karabatic et pour Valentin Porte, qui mettent un terme à leurs carrières