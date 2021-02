U nedjelju vatreno krštenje Veselina Vujovića

Rukometaši Borac M:tela u nedjelju nastavljaju sezonu, a već na startu ih očekuje najteži ovosezonski ispit i duel u Velenju protiv ekipe Gorenja u okviru osmine finala EHF Evropa kupa. U akciji će biti i Gračanica, koja gostuje u Rusiji kod ekipe Neve.

Legendarni Veselin Vujović imaće vatreno krštenje na klupi Banjalučana. Zvanični debi imaće u Sloveniji protiv ekipe Gorenja, koja ove sezone igra sjajan rukomet. Slovenački predstavnik u Evropi je u ovoj godini već odigrao tri susreta u svom prvenstvu i ostvario isto toliko pobjeda, trenutno imaju drugi najbolji skor u Sloveniji i nema dileme da se radi o ozbiljnom rivalu i u evropskim okvirima. Gorenje je sigurno favorit, ali nema sumnje da će u bh. prvaku dati sve od sebe da dođu do što povoljnijeg rezultata uoči revanša u Banjaluci.

U taboru bh. šampiona vlada optimizam. Vujović je proteklih sedmica radio sa svojim pulenima na fizičkoj spremi, kao i na taktici. U fokusu su bile pripreme za nedjeljni duel kako bi Borac što bolje otvorio nastavak sezone, u kojoj očekuje puno. Uprkos nekim izostancima i problemima sa povredama, Banjalučani na subotnji put kreću s puno sampouzdanja.

"Sigurno da nas čeka najteža utakmica ove sezone. Spremamo se, jako radimo, fizički smo spremni, taktički takođe, ostalo je tu još malo prostora i mislim da spremni idemo u Sloveniju", rekao je prvotimac Borca Milan Dakić.

Dakić ističe da je Gorenje u prednosti što se tiče takmičarskog ritma, ali i da su oni odigrali nekoliko prijateljskih utakmice koje su ličile na one takmičarske.

"Mislim da ćemo tek kada se završi prva utakmica imati neku bolju sliku gde smo i šta smo. Oni su u maloj prednosti, jer su odigrali nekoliko utakmica. Istina, i mi smo igrali prijateljske utakmice koje su bile na takmičarskom nivou, ali to nije to. Znamo šta nam je činiti, igramo protiv ekipe koja mnogo trči, završava napade nakon 5-6 sekundi. Bitno je da se vraćamo nazad i zaustavimo ih u tom prvom talasu. U pozicionom napadu su malo slabiji. Trener Vujović sve to polako postavlja i slaže, idemo da se nadigravamo", poručio je Dakić te dodao:

"Drago mi je da radimo pod palicom Veselina Vujovića. Čovek sa mnogo iskustva, svaki dan naučiš nešto novu, ne samo u rukometa, već i u životu. Verujem kako će u ovih pet meseci još dosta toga naučiti."

Prva utakmica osmine finala Evropa kupa između Gorenja i Borca igra se u nedjelju od 18 sati u Velenju. Inače, BiH ima još jednog predstavnika u ovom takmičenju. Gračanica je otputovala na daleki put u St. Peterburg, gdje će u subotu od 13 sati odigrati prvi meč osmine finala Evropa kupa protiv ekipe Neve. Revanši su na programu 20. februara.