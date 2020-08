US Open: Nismo krivi ako se razbolite

Organizatori teniskog US Opena saopštili su da neće prihvatiti krivicu ukoliko se neko od tenisera ili članova stručnog štaba zarazi korona virusom.

Organizatori drugog ovogodišnjeg Gren slema, a prvog nakon proglašenja pandemije, dostavili su svim učesnicima US Opena, uključujući tenisere, teniserke i njihove stručne štabove dokument koji će osloboditi US Open svih odgovornosti od eventualne zaraze virusom korona.

To važi i za širenje zaraze do porodica i prijatelja, pa čak i ukoliko se desi smrtni slučaj, potpis učesnika značiće da US Open neće imati nikakve veze sa tim, prenosi "Sputnjik".

Gren slem u Sjedinjenim Američkim Državama startuje 31. avgusta.