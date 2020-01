Umičević: Boesen je bezobrazan, očekujem demant selektora

Predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (RSBiH) Marinko Umčević ocijenio je da su izjave pomoćnog trenera reprezentacije Lesea Boesena o uslovima rada bezobrazne i poručio da od selektora Bilala Šumana očekuje demant.

"Ne znam ko je taj čovjek. On se sam nametnuo i došao tu, njega Rukometni savez nikada nije angažovao, to je privatna linija našeg selektora. On nema nikakav odnos s Rukometnim savezom, a njegova izjava je u najmanju ruku bezobrazna i sramna. Rukometaši BiH su pripreme obavili u hotelu s pet zvjezdica, sve im je isplaćeno. Putni troškovi, dnevnice za Hrvatsku, dnevnice tamo, nova oprema. Selektor i on su se tek u Norveškoj sjetili da nemaju doktora i fizioterapeuta. A naš selektor i njegov bajni pomoćnik imaju četiri pomoćnika. To nema nigdje na svijetu. I EHF je rekao da mogu biti samo dva pomoćnika", rekao je Umičević za Klix.ba.

Prvom čovjeku RSBiH posebno je zasmetala izjava danskog trenera da Hrvati i Srbi ne žele funkcionalnu multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu, a rukometna reprezentacija je primjer funkcionalne multikulturalne BiH

"Šta se on petlja da Srbi i Hrvati neće da učestvuju u radu saveza? Kakve su to njegove izjave? Pa ja sam predsjednik, a Srbin sam. Imamo i Srba i Hrvata u reprezentaciji. Kako može da se upusti u takve gluposti. Na koncu konca i njegova je Danska ispala. Nek ide tamo, neka bude selektor Danske. On je za Upravni odbor nepoželjna osoba nakon takvih izjava. Dolazio je na svoju ruku. Mi smo njemu nedavno isplatili 6.000 KM putnih troškova za avionske karte. Ja sam šokiran njegovom izjavom, jer ono je stvarno bezobrazno. I volio bih da se oglasi selektor, da sve to demantuje. Tražim od njega, ako to nije njegovo maslo, da se javi i sve demantuje. Sve smo ljudima platili", ističe Umičević.

I kompanija "Number One" koja je bila sponzor reprezentacije je na prozivku Boesena odgovorila slikom na kojoj se jasno vide torbe.