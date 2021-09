Umičević: Dodikova bezrezervna podrška sportskim klubivma

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik dao je bezrezrevnu podršku predsjedniku Rukometnog saveza Republike Srpske Marinku Umičeviću, koji je dosad uradio bezbroj dobrih stvari za rukomet u Srpskoj, i obećao da će u januaru iduće godine pomoći klubove Prve i Druge lige.

Nakon razgovora sa srpskim članom Predsjedništva BiH, Umičević je istakao da mu je izuzetno drago da će Milorad Dodik pomoći prvoligaške i drugoligaške klubove koji se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji.

"Srpskog člana Predsjedništva BiH upoznao sam o stanju u rukometu. Istovremeno smo se dotakli politike i trenutnog stanja u Skupštini grada Banjaluka u kojoj sam četvrti put zaredom odbornik", izjavio je Umičević.

On je istakao da je srpski član Predsjedništva BiH itekako upoznat o svim aktivnostima Rukometnog saveza Republike Srpske, prenosi ATV.

"Vidio sam da ima sve informacije i to me posebno raduje i daje motiv za dalji rad. Drago mi je što je Milorad Dodik našao slobodnog vremena za razgovor, a još sam srećniji što je spreman da nam pomogne kao što je to činio i ranije. Poslije ovog ugodnog sastanka izašao sam više nego prezadovoljan, jer sada očekujem još bolje dane za rukomet i klubove, kao i sport Republike Srpske u cjelini", naglasio je Umičević.