Umičević: Šuman zloubotrebljava reprezentaciju BiH

Predsjednik Rukometnog saveza BiH Marinko Umičević čestitao je juče igračima i stručnom štabu rukometne reprezentacije BiH, te članovima Upravnog odbora saveza na prvom plasmanu na Evropsko prvenstvo, ali i upozorio da selektor Bilal Šuman zloupotrebljava poziciju i od velikog uspjeha pravi ličnu promociju.

Umičević je istakao da posebnu zahvalnost za uspjeh zaslužuju članovi Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH Asim Šahman i Vojislav Rađa, koji su bili zaduženi za reprezentaciju.

"Oni su uložili veći napor čak i od rukometaša na terenu. Upravni odbor je zaslužan što je BiH uopšte mogla igrati kvalifikacije", istakao je Umičević. Prema njegovim riječima, selektor Šuman, koji nema ni ugovor sa reprezentacijom, organizuje doček u svojoj režiji i poručuje da mu ne treba niko iz Upravnog odbora.

"To je neprihvatljivo, jer on ugovara prijem u Vladi Kantona Sarajevo, koja od početka kvalifikacija nije dala ni fening za reprezentaciju, već samo obećanja. To je zloupotreba reprezentacije i tražiću njegovu odgovornost za takvo ponašanje. Šuman ne dozvoljava da imamo ekonoma, sportskog direktora i tim koji bi brinuo o reprezentaciji, već nam samo pravi probleme, ponaša se kao da je on menadžer i kao da je to njegova privatna prćija, što je neprihvatljivo i za svaku osudu i tražiću njegovu odgovornost", poručio je Umičević.

On je podsjetio da je Upravni odbor naslijedio rasulo, da Rukometni savez BiH nije imamo poreskog broja i pečata, a da je dug iznosio nekoliko miliona KM.

"Rukometni savez je registrovan 2017. godine, a upisan je 2019. godine u registar Ministarstva civilnih poslova. Vezanih ruku, ali uz veliki trud i zalaganje smo uspješno završili Premijerligu i Kup BiH, omladinske lige i plasirali se na Evropsko prvenstvo. Prave borbe nas tek očekuju i na sportskom planu i na planu reorganizacije Rukometnog saveza BiH", naveo je Umičević.

Rukometna reprezentacija BiH pobjedom na gostovanju Češkoj se prvi put plasirala na Evropsko prvenstvo.