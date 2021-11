Umičević podnio ostavku: Nemoguće je raditi u ovakvim uslovima

Marinko Umičević više nije predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Nakon tri godine prevedene na ovoj funkciji, Umičević je odlučio da podnese ostavku kako je naveo zbog nemogućih uslova, podvala i opstrukcija od strane pojedinaca. Saopštenje za javnost prenosimo u cjelosti: „Ostavku dajem iz razloga što je nemoguće raditi u ovakvim uslovima, podvalama i opstrukcijama od strane pojedinaca, i dajem svoj glas gospodinu Vojislavu Rađi, sivoj eminenciji Rukometnog saveza BiH, neka najzad on preuzme odgovornost. Kada sam prije tri godine došao u Rukometni savez BiH morali smo provaliti vrata, jer ključa nije bilo, kao ni struje, te smo sjedili sa upaljenim telefonima na sastanku. Primopredaje nije bilo, milionska dugovanja, ne znaju ni kome su sve bili dužni, pečata nisu imali, neisplaćene plate zaposlenima koji su otišli kućama. Svojim velikim zalaganjem kao i dijela članova UO krenuli smo sa radom, te smo utvrdili da Savez BiH nije nikad upisan u Sudski registar kao ni kod Ministarstva civilnih poslova BiH, a Poreska uprava je izdala PDV broj, što je krivično djelo, te sam tužio Poresku upravu Federacije BiH i još uvijek se vodi spor. Tri godine radili smo bez računa, a da bismo mogli da funkcionišemo na moje insistiranje prebačen je podračun u Republiku Srpsku i Tuzlanski kanton, gdje sva plaćanja idu transparentno i redovno, plate zaposlenih kao i sve ostale obaveze RS BiH kao i jedan dio preko Olimpijskog komiteta na čemu sam im zahvalan”, navodi Umičević. U daljnjem saoštenju Marinko Umičević je naveo šta je sve urađeno za protekle tri godine, a posebno za vrijeme kada je on obavljao dužnost predsjednika Rukometnog saveza BiH. “Za vrijema mog mandata muška “A” reprezentacija je dvaput izborila plasman na Prvenstvo Evrope (prvi put igrala 2020. godine u Norveškoj),dok ih drugo učešće očekuje u januaru 2022. godine. Poslije 11 godina uspjeli smo da formiramo žensku “A” reprezentaciju, omogućio kadetkinjama nastup u Sjevernoj Makedoniji kao i juniorima koji blistaju na Evropskom prvenstvu “B” divizije u Sjevernoj Makedoniji (ostvarili već dvije pobjede). S ponosom mogu da kažem kako su redovno održana takmičenja kako u šampionatu isto tako i kada je u pitanju Kup takmičenje, a što mi je još drago jeste činjenica da smo počeli pregovore sa BH Telekomom po pitanju generalnog sponzorstva”, ističe Umičević i dodaje: “Sve smo uspješno uradili bez Poreskog broja što je jedinstven slučaj u svijetu. Pojedinci koji su doživotno u rukometu hoće da budu paravojne formacije, da rade iza kulisa za svoj lični interes. Mnoge iz Upravnog odbora sve naprijed navedeno nije interesovalo. Ovom prilikom želio bih da se zahvalim onim klubovima koji su sami finansirali rad Saveza BiH putem kotizacija, izuzev onima koji nisu platili ni registraciju igrača, a kamoli kotizaciju, moramo biti prema svima jednaki. Žao mi je što nisam uspio formirati Udruženje premijerligaša da radi kao savjetodavni organ, nisu mi dali ti isti saboteri koji su ranije otjerali i gospodina Toromanovića koji je počeo super da radi i koji je trebalo da bude budućnost Saveza. Zahvaljujem se kapitenu reprezentacije BiH gospodinu Terziću i ostalima koji koji su finansirali rad Saveza bez dnevnica i drugih finasijskih davanja za sve ove godine, izuzev plaćanja avio saobraćaja, opreme i treninga u hotelu “Hils” što je Savez platio. Dali su selektoru muške “A” reprezentacije platu 5.000 Eura, plus bonusi, plaćeni troškovi puta, te da vodi druge ekipe izvan BiH, a za njega troškovi iznose pola budžeta Saveza na godišnjem nivou, kao što su i dali ženskom selektoru platu mjesečno 3.500 KM za nerad, a ima maksimalan rad od mjesec dana u cijeloj kalendarskoj godini.

““I pored zdravstvenih problema i zračenja u UKC Banja Luka odgovorno sam radio svoj posao. Sjednem u auto i idem po Sarajevu da ganjam pare za Rukometni savez BiH, i to, naravno sve volonterski. Odluka o mojoj ostavci nije donesena preko noći, čekao sam da se privedu kraju pregovori sa BH Telekomom, izvuku parovi, pokušao da napravim iskorak više… Smatram da rukomet u BiH ima perspektivu, jer je dobar temelj ugrađen. Zahvaljujem se Olimpijskom komitetu BiH na velikoj saradnji kao i ministru Kantona Sarajevo gospodinu Samiru Avdiću na velikoj podršci. Jedino rješenje za izlaz iz ove situacije je nova Skupština Rukometnog saveza BiH, da dođu novi ljudi, izmijena Statuta po pitanju članova UO i nekih drugih stvari, naime članovi UO su nezamijenjivi, samo mogu dati punomoć jedan drugom”, zaključio je Marinko Umičević.