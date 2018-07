Umičević traži odgađanje sjednice, Zahirović najavio ostavku

Upravni odbor Rukometnog saveza BiH zakazao je sjednicu Skupštine za 21. jul u Istočnom Sarajevu, ali je neizvjesno da li će biti održana.

Novoizabrani predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević poslao je dopis da se sjednica odgodi, a ukoliko se to desi potpredsjednik RS BiH Amir Zahirović je najavio neopozivu ostavku u Upravnom odboru RS BiH.

Na rukometnom bh. nebu nikako da sunce zasija. Savez već neko vrijeme nema svoje kancelarije, generalni sekretar Lejla Zahirović poslove obavlja od kuće, još se ne zna kada će krenuti nova sezone i koliko će klubova učestvovati. Neke stvari trebalo bi da budu razriješene u subotu na sjednici Skupštine, na kojoj glavna tema treba da bude preseljenje RS BiH u Istočno Sarajevo, čime bi Savez dobio famozni porezni ID broj i tako konačno prodisao i počeo normalno funkcionisati.

"Poslali smo dopis za odgodu sjednice Skupštine, jer smatramo da predstavnici RS RS koji su bili na prošloj sjednici nisu kompetentni ni ovlašteni da predstavljaju RS RS. Situacija u RS BiH je ozbiljna i ne trebaju nam nikakve avanture, da se donose neke odluke koje mogu odmah da se ponište. Naš prijedlog je da se prije svega svi upoznamo, da vidimo gdje su problemi", kaže Umičević, koji je 16. juna izabran za predsjednika RS RS, što je potvrdio i Osnovni sud u Banjaluci nakon što je Skupština RS RS nekoliko dana kasnije na novoj sjednici za predsjednika imenovala Damira Ćopića.

On je naglasio da nema mjesti žurbi te uputio i apel da sjednica bude odgođena za petnaestak dana.

"Još nije izvršena moja primopredaja u Savezu. Najbolje bi bilo da se to sačeka pa da se svi zajedno nađemo i pokušamo doći do rješenja. Trenutno ne znamo kada počinje prvenstvo, sve čekamo minut do 12. Želim da se upoznam s ljudima, ja sam timski igrač. Treba ljudima položiti račune, reći kako je Savez tolike godine djelovao nelegalno i kako nema ID broj", istakao je Umičević, koji još ne zna hoće li se druga struja iz RS BiH žaliti Suda u Banjaluci na odluku o imenovanju novog Upravnog odbora RS RS.

S druge strane, potpredsjednik RS BiH Amir Zahirović je rekao da je već prošlog mjeseca bila odgođena sjednica Skupštine na zahtjev predstavnika RS RS.

"RS RS je 9. juna učinio sve da sjednica Skupštine ne bude održana. Ukoliko se ponovo desi isti slučaj to bi značilo nepoštivanje odluka UO RS BiH. Ja u tom slučaju podnosim neopozivu ostavku, a mislim da bi trebalo to da učine i svi članovi UO", riječi su Zahirovića.

On pretpostavlja da je razlog za zahtjev nove odgode taj što u RS RS još nije sve riješeno na izbornoj sjednici Skupštini te da nije donesena pravosnažna odluka, kao i da ti delegati nemaju mandat ni za šta dok ih Skupština RS BiH ne izabere.

"Vidjećemo šta će se desiti u subotu. Izvršene su sve pripreme za održavanje sjednice u Istočnom Sarajevu, na kojoj bi jedna od glavnih tema bila preseljenje Saveza u Istočno Sarajevo. O tome treba da se izjasne delegati, s obzirom na to da UO nema taj mandat", zaključio je Zahirović, koji smatra da bi se tada otvorila mogućnost da Savez dobije porezni broj, jer navodno ne postoji prepreka da se porezna registracija završi u Republici Srpskoj.