VAR napravio haos i na SP u rukometu

Poznato je koliko video tehnologija donosi zabunu u fudbalu, a sada je isto učinjeno i u rukometu.

Dramatičan meč odigrali su Tunis i Brazil, završen remijem 32:32, do koga su došle "karioke" sedam sekundi pre kraja.

Ipak, to je bio samo uvod u triler.

Ben Adbala je ispalio "raketu" za pobjedu, pogodio prečku, a lopta je pala na liniju i izašla iz gola.

Tunišani su tražili da se prizna gol, što su sudije uvažile iako su gledale snimak, a potom preiznačile odluku nakon protesta Brazilaca, prenio je B92.

Nevjerovatne scene.

Incredible end as Brazil turnover to equalise with 15 seconds left but Ben Abdallah rockets a ball off the crossbar for Tunisia in the last seconds. VAR check - Goal VAR check again - No Goal Absolute drama at #Egypt2021 pic.twitter.com/F0j1vtTqYE