Večeras dva spektakla u "Boriku"

Ovo vikenda nastavlja se Premijer lige BiH u rukometu.

U centru pažnje biće dvorana „Borik“ gdje će u subotu biti odigrana dva velika derbija, jedan u muškoj, te jedan u ženskoj konkurenciji.

Nakon dvije vezane pobjede u nastavku prvenstva (Leotar, Iskra), rukometaši Borac m:tela će ugostiti vodeću ekipu Izviđača. Biće to duel aktuelnog šampiona i do ovog trenutka jedine ekipe bez poraza. Banjalučani igraju znatno bolje nego jesenas i nema sumnje da će učiniti sve kako bi nanijeli prvi poraz Ljubušacima i konačno zasjeli u gornji dio tabele (trenutno osmi sa 18 bodova). Dvije vezane pobjede najbolji su poziv svim navijačima da ispune tribine dvorane “Borik“ i daju vjetar u leđa podmlađenoj ekipi Mirka Mikića u pokušaju da skinu skalp aktuelnom lideru. S druge strane, Izviđač bi ukoliko ostane neporažen vjerovatno stavio tačku na i u ovoj sezoni i već polako počeo da slavi šampionski naslov, obzirom da ima velikih plus sedam u odnosu na drugoplasirani Leotar.

U subotu nas očekuje prvo kolo nastavka sezone u konkurenciji rukometašica. Odmah na startu veliki derbi Borca i Gruda. Pred “osicama“ je veliki ispit obzirom da im u goste dolazi ekipa koja nakon jesenjeg dijela sezone ima maksimalan učinak (10 pobjeda). Banjalučanke su trećeplasirane, a sa eventulanim trijumfom imaju priliku da učine prvenstvo neizvjesnim.

Parovi 18. kola (rukometaši), subota: Kakanj – Iskra (16), Gračanica – Bosna (18), Sloga – Krivaja (18), Gradačac – Konjuh (19), Goražde – Hercegovina (19), Maglaj – Vogošća (19), Borac – Izviđač (20). U petak su igrali: Sloboda – Leotar. Poredak: Izviđač 32, Leotar 25, Vogošća 23, Krivaja 22, Sloboda 21...

Parovi 11. kola (rukometašice), subota: Izviđač – Hadžići (16), Sloga 2013 – Krivaja (17), Borac – Grude (18), Knežopoljka – Ilidža (20), nedjelja: Jedinstvo – Zrinjski (17). Poredak: Grude 20, Hadžići 16, Borac 14, Izviđač 14, Krivaja 12...