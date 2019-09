Veselin Vujović predstavljen kao novi trener RK Zagreb

Rukometni klub PPD Zagreb danas je predstavio Veselina Vujovića kao novog trenera. Nakon što je slovenački trener Branko Tamše nakon dva ubjedljiva poraza u Ligi šampiona dobio otkaz, rukovodstvo hrvatskog šampiona odlučilo se u klub vratiti provjerenog stručnjaka Vujovića.

Vujović je sa Zagrebom potpisao ugovor na tri godine, ali je ostao i na poziciji selektora rukometne reprezentacije Slovenije s kojom ga u januaru naredne godine čeka nastup na Evropskom prvenstvu.

Vujović je već jednom vodio Zagreb u periodu od 2014. do 2016. godine, te je tada izuzetno mladu ekipu uspio dva puta odvesti do četvrtfinala Lige šampiona.

"Mogu reći da je Zagreb jedan od rijetkih klubova koji je moju odluku da nemam klub do nove godine, odnosno do Evropskog prvenstva, mogao promijeniti. Odbio sam neke ponude koje sam dobio iz Egipta, Poljske i Rumunije, a kada mi se Zagreb, kojeg smatram svojim klubom, javio s prijedlogom lako smo se dogovorili. Znam da situacija nije laka, ali smatram da se ruka pružena u teškim trenucima pamti puno više nego ona u boljim momentima", kazao je 58-godišnji Vujović na današnjem predstavljanju i dodao:

"Ne smatram da je situacija katastrofalna, već da imamo realne šanse da prođemo dalje. Protivnici su izuzetnog renomea, ali Zagreb je ekipa ogromnog potencijala i mi ćemo nastupati s one pozicije sile, gdje niko ko će doći nastupati u Arenu neće biti smatran favoritom, kako god da se zvao. To je moja logika i to ću pokušati prenijeti igračima. Čast mi je i zadovoljstvo da sam ponovno trener Zagreba."

Vedran Šupuković, direktor PPD Zagreba, objasnio je da do promjene na trenerskoj poziciji nije došlo samo zbog dva poraza u Ligi šampiona i jednog u SEHA ligi.

"Zadnje poluvrijeme u Danskoj bilo je sramotno i jednostavno smo bili primorani djelovati u smjeru potpune stabilizacije ne bi li u nastavku sezone ispunili ciljeve koje smo prije samog početka postavili. Aalborg je momčad za koju smatramo da je po svim karakteristikama na nekoj našoj razini i protiv koje si definitivno nismo smjeli priuštiti poraz. U ovom smo trenutku kao klub relativno stabilni i zaslužujemo više od ovoga što nam se desilo u dosadašnjem tijeku sezone", rekao je Šupuković.

Vujović je imao blistavu igračku karijeru tokom koje je sa Metaloplastikom iz Šapca dva puta bio šampion Evrope.

S reprezentacijom SFR Jugoslavije osvajao je olimpijsko i svjetsko zlato. Za najboljeg rukometaša svijeta proglašen je 1988. godine. Trenerskim poslom se počeo baviti u Metaloplastici 1995. godine, a od tada je sjedio na klupi mnogih evropskih klubova, a izdvajaju se Sjudad Real, Vardar i Zagreb. Bio je i selektor SR Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Makedonije, a sada Slovenije.