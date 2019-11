Trener PPD Zagreba Veselin Vujović više nije selektor Slovenije. Rukometni savez Slovenije raskinuo je saradnju s legendarnim crnogorskim trenerom.

''Nakon četvorogodišnjeg ciklusa predsjedništvo Rukometnog saveza Slovenije ocijenilo je, ne gledajući vrhunske rezultate, da je potrebno pronaći novu energiju. Iz toga razloga dogovorili smo raskid saradnje s Veselinom Vujovićem. Nemamo puno vremena, ali vjerujemo da će biti dovoljno da pronađemo kvalitetno rješenje. Do sredine decembra imaćemo novog selektora'', objasnio je predsjednik saveza Franjo Bobinec šokantnu odluku malo više od mjesec dana prije Evropskog prvenstva.

Nije trebalo dugo čekati na odgovor Vujovića.

''Ne znam šta će oni reći, ali ja mislim da je to zbog onoga što se dogodilo na minuti odmora na utakmici PPD Zagreba. To je dovelo do pobune drugih igrača. Doveli su me zbog mog karaktera, a sada i maknuli'', izjavio je u razgovoru za makedonski G-sport.

Podsjetimo, Vujović je na minuti odmora tokom utakmice između Zagreba i Meškova verbalno napao mladog slovenačkog saigrača Aleksa Vlaha.

''Umri, bre, više da te ne gledam'', rekao je Vujović svom igraču, a odmah su uslijedile žestoke reakcije. Vujović smatra da je zbog toga potjeran iz Slovenije.

Na klupi Slovenije proveo je četiri godine, a najveći uspjeh doživio je 2017. kada su osvojili bronzu na SP-u nakon što je Hrvatska prokockala devet golova prednosti.

