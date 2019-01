Veselin Vujović za "Nezavisne": Danci podigli previsoko ljestvicu

Danska je postavila neke nove parametre u rukometu i podigla visoko ljestvicu koju će teško ko u skorije vrijeme preskočiti, ovako je u kratkim crtama rezimirao Svjetsko prvenstvo u rukometu proslavljeni as i aktuelni selektor Slovenije i trener niškog Železničara Veselin Vujović.

Danska se prvi put u istoriji popela na svjetski tron nakon što je besprijekorno odigrala turnir koji je organizovala sa Njemačkom. Generacija predvođena Mikelom Hansenom do svjetskog zlata stigla je nakon što je u velikom skandinavskom finalu pobijedila Norvešku sa ubjedljivih 31:22.

"Proteklih dana sam u nekim momentima uživao, a u nekim se nervirao zbog činjenice što na prvenstvu nije bilo Slovenije. Sve u svemu, Danska je pokazala najviše, bez obzira na to što je bila domaćin i što to mnoge selekcije koriste. Dobiti jednu Francusku u polufinalu osam razlike (38:30), a onda finale sa devet govori da je sve bilo čisto. Danci su bili ubjedljivi od početka do kraja, odigrali su bez greške, bili su taktički prinuđeni da im dešnjak igra na desnom beku, što nije uobičajeno u današnjem rukometu", ističe Vujović i dodaje:

"Treba im čestitati i na organizaciji, to je zemlja sa velikom rukometnom tradicijom, skandinavski rukomet dominira, s obzirom na to da jugoslovenski i ruski praktički i ne postoje više."

Olimpijski pobjednik iz 1984. godine sa reprezentacijom Jugoslavije i osvajač brojnih medalja koji danas slovi za jednog od najboljih evropskih trenera pohvalio je i nastup Norveške, koja je drugi put uzastopno stigla do finala na svjetskoj smotri.

"Imaju sjajnu generaciju i fenomenalnog Sandera Sagosena, kojem su tek 23 godine, a koji je uz Hansena najbolji igrač svijeta. Izdefinisao se u pravog lidera, iako ga u finalu nije išlo. Ipak, Norvežanima još nedostaje taktičke zrelosti", naglašava osvajač svjetske bronze iz 2017. sa selekcijom Slovenije.

Legenda evropskog i svjetskog rukometa nije bila impresionirana onim što su pokazale Francuska i Njemačka. Na kraju mu je bilo drago što su Francuzi osvojili bronzu, najviše zbog jednog rukometaša.

"Iskreno, očekivao sam više od ovih reprezentacija, iako je na kraju Francuska uzela medalju. Jedina osoba koja je to zaslužila je Nikola Karabatić, koji je došao povrijeđen, a koji se uprkos tome podredio reprezentaciji. Na kraju je njegov pogodak odlučio, čim je nastavljen kontinuitet dobrih rezultata. Čovjek je kralj i legenda rukometa. Njemačka je bila nekako moćna na početku, uz blagu pomoć sudija. Onda se desi utakmica sa Hrvatskom, počelo je prebacivanje da su imali pomoć sudija, a ona im je najviše izostala kad je najviše trebalo, kada im praktički nije ništa svirano. Drago mi je da je tehnika pobijedila snagu, iako smatram da je selektor Njemačke Kristijan Prokop još mlad i zelen", rekao je Vujović.

Od selekcija iz regiona najbolji rezultat ostvarila je Hrvatska osvojivši šesto mjesto. Dok u Hrvatskoj smatraju da je ispunjen primarni cilj, kvalifikacije za Olimpijske igre, nekada najbolji rukometaš svijeta ističe da ne zna koji kriteriji vladaju u Hrvatskoj.

"Kada je Slavko Goluža osvajao treća mjesta, ona su smatrana neuspjehom, a onda kada je Željko Babić uzeo bronzu u Poljskoj 2016. godine, slavilo se kao da su uzeli zlato. Sada Lino Červar kaže da je zadovoljan rezultatom i da su to htjeli. Neka hrvatska javnost procijeni, izgleda da su svi u regionu zadovoljni plasmanima. Ako je to cilj, onda smo daleko od ozbiljnih reprezentacija", rezimira Vujović i dodaje:

"Ja šta god kažem dvostruko se tumači. Kada imaš lijevog beka, sve drugo je lakše. Nejasno mi je što Červar nije dao šansu perspektivnom Halidu Jaganjcu. Jasno je da je taktika sedam na šest protiv Brazila bila samoubilačka."

Na kraju je prokomentarisao i nastupe podmlađene reprezentacije Srbije, koja je na kraju završila na 18. mjestu.

"Srbija jeste bila podmlađena, ali ko podmlađuje ekipu pred Olimpijske igre i Evropsko prvenstvo. To se radi poslije OI kada onda imaš četiri godine do narednih. Moralo se igrati u najboljem sastavu. Mislim da je to pogrešna procjena. Sve ostalo nije do njih, potrebni su strategija, plan i pomoć države da se uradi nešto više", zaključio je Veselin Vujović, koji je na dobrom putu da sa Slovenijom izbori nastup na EP 2020. godine.

Karabatiću 15. odličje

Bronza sa Svjetskog prvenstva u Danskoj i Njemačkoj bila je 15. medalja sa velikih takmičenja za legendarnog Nikolu Karabatića, što reprezentativca Francuske svrstava u red najtrofejnijih rukometaša u istoriji, ali i kolektivnih sportova uopšte.

Hansen najbolji igrač i strijelac

Reprezentativac Danske Mikel Hansen proglašen je za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva. Uz ovo priznanje završio je i kao najbolji strijelac šampionata sa 72 pogotka, a izabran je i u najbolju postavu u kojoj su se još našli Niklas Landin (Danska), Feran Sole (Španija), Magnus Jondal (Norveška), Fabian Vide (Njemačka), Rasmus Lauge (Danska), Sander Sagosen (Norveška) i Bjarte Mirol (Norveška).