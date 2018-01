Veselin Vujović za "Nezavisne": Igraćemo na život i smrt

Nemamo rezultatski pritisak uoči Eura. Za razliku od drugih selekcija iz regiona, ljudi u Sloveniji sve nekako drugačije gledaju, opraštaju poraze, nema nekih trauma, sve je lakše nego, recimo, u Srbiji, Hrvatskoj i Makedoniji, kazao je Veselin Vujović, selektor rukometne reprezentacije Slovenije, za "Nezavisne".

Iako je u škripcu s vremenom, s obzirom na to da već sutra starta šampionat Starog kontinenta u Hrvatskoj, dok sprema finalni spisak za Euro i dok mu igrači zbog povreda zadaju glavobolje, jedan od najvećih evropskih rukometaša svih vremena, a danas jedan od najcjenjenijih trenera, rado je pristao da razgovora za "Nezavisne" uoči Evropskog prvenstva. Proslavljeni as i njegovi izabranici biće pod posebnom lupom s obzirom na to da su na posljednjem Svjetskom prvenstvu osvojili bronzu.

"Mislim da smo spremni za novi izazov. Danas ću objaviti spisak igrača na koje računam, njih 16. Sada je jasno da nećemo moći računati Jureta Dolenca i Mateja Gabra. To je veliki hendikep za nas, ali i prilika za neke druge igrače da pokažu šta znaju, da daju sve od sebe i iskoriste ovu priliku", rekao je Vujović, osvajač brojnih medalja i titula, među kojima je i zlato s Olimpijskih igara iz 1984. u Los Anđelesu.

NN: Da li su ove povrede poremetile planove u borbi za vrh?

VUJOVIĆ: To nikako. Ja sam čovjek koji ima ambicije, ideje i želje za medaljama. Da li je neko povrijeđen, to ne mijenja ništa. Izaći ćemo sa velikom željom i borićemo se do posljednje kapi krvi, igraćemo na život i smrt, mislim na rat u sportskom žargonu. Dokle ćemo dogurati, tek ćemo vidjeti.

NN: Kako komentirate grupu u kojoj se nalazite, tu su Nijemci, Crnogorci i Makedonci?

VUJOVIĆ: Vidim da Makedonci imaju velike ambicije sa Raulom Gonzalesom. Čak spominju ulazak među osam najboljih, neki i među četiri. Međutim, plašim se da njihova nadanja nisu realna. Crna Gora nema šta izgubiti, njima će ovo biti velika škola, dok su Nijemci favoriti, imaju sjajne igrače i funkcionišu bez pritiska.

NN: Na prvenstvu su još dvije selekcije iz regiona, Hrvatka i Srbija. Da li se one nalaze pod pritiskom?

VUJOVIĆ: Hrvati će definitvno imati pritisak. Radi se o selekciji sa velikim rejtingom i najvećim ambicijama, a uz sve su domaćini, što ih stavlja u poziciju da moraju igrati za medalju, možda čak i finale. Koliko će uspjeti u tome, ne znam, selektor Lino Červar je u godinama, a pozvao je nekoliko igrača koji su takođe u ozbiljnim godinama. Vidjećemo koliko će moći na ovom prvenstvu gdje veliki broj selekcija dolazi sa velikim brojem mladih igrača. Srbija je u fokusu zato što prvi meč igra protiv Hrvata, samo se o tome priča, a i to će prestati kad se završi taj susret.

NN: Šta očekujete od tog duela, od kojeg mediji već odavno prave senzacionalističke naslove?

VUJOVIĆ: Nema potrebe više da se podgrijava atmosfera. To treba da bude divan sportski događaj, treba prevazići prošlost. To su sportisti, mnogi ti igrači ne pamte strahote koje su se desile na ovim prostorima. Vjerujem kako će igrači razmišljati i odnositi se na terenu kako treba.

NN: Ko može zaustaviti Francuze i da li su oni opet prvi favoriti za zlato?

VUJOVIĆ: Čeka nas dosta izjednačeno prvenstvo, možda jedno od najneizvjesnijih. Francuzi su uvijek među favoritima, ali nema prevelike razlike u odnosu na Špance, Nijemce, Hrvate, Norvežane, pa i Slovence. Svako svakoga može dobiti, mnogo će zavisiti od forme, momenta, golmana i sudija.

Podržava videotehnologiju

NN: Kako gledate na to što će na ovom prvenstvu biti upotrijebljena videotehnologija za sporne situacije?

VUJOVIĆ: Puno puta se desilo da neka reprezentacija ostane bez medalje zbog nepriznatog gola ili što nije nešto svirano kad je trebalo. Podržavam ovaj potez.