Vladimir Stanković, rukometaš Sloge: Jesenja titula šlag na tortu

Spuštena je zavjesa na jesenji dio Premijer lige za rukometaše. Porazom Borca na tradicionalno teškom gostovanju u Živinicima kod Konjuha (22:24) jesenja titula pripala je rukometašima Sloge iz Doboja, koji će zimsku pauzu dočekati na prvom mjestu zahvaljujući boljoj gol-razlici u odnosu na Banjalučane.

Sloga odavno nije bila konkurentnija i kvalitetnija nego ove sezone. Dobri potezi Uprave pred start sezone, dolazak novog trenera Marija Kelentrića uz nekoliko pojačanja stavili su Dobojlije u red favorita za najviši plasman ove sezone. Na pola puta, Sloga je ostvarila 12 pobjeda uz tri poraza, što je bilo dovoljno za jesenji naslov.

"Stigao je kraj polusezone koja je sigurno bila naporna i teška zbog pandemije i cjelokupne situacije koja je sve zadesila. Uz to, svaki dan putovanje na trening do Osječana, pa naporni rad i utakmice, nedovoljno finansija da klub normalno funkcioniše, ali uz sve to kao šlag na tortu dolazi titula jesenjeg prvaka. Čestitao bih prije svega svojim saigračima i stručnom stabu, a takođe i svim Dobojlijama koji zbog pandemije nisu mogli biti na tribinama da nam daju vjetar u leđa, koji je sigurno u mnogim trenucima nedostajao", kaže jedan od organizatora igre Sloge Vladimir Stanković.

Srednji bek Dobojlija ističe da ih na proljeće očekuje velika borba, ali da vjeruje da nakon višegodišnje suše pehar namijenjen najboljoj ekipi u BiH može na kraju završiti u Doboju.

"Na početku sezone da nam je neko rekao da ćemo biti prvi, sigurno da ne bih rekao - da, tako će biti, a da sam se nadao i vjerovao, to sigurno jesam, jer uvijek igramo i vjerujemo da možemo svakoga pobijediti. Sad poslije svega smo na zasluženom odmoru, da uživamo uz novogodišnje i božične praznike sa svojim najmilijima i da se vratimo još bolji i jači na terenu, jer siguran sam da ima još prostora za napredak i bolju igru u svim segmentima", naglašava sjajni Cetinjanin i dodaje:

"U nastavku sezone očekuje nas, po meni, još teži raspored, a i veća borba, jer smo vidjeli da možemo i samo treba vjerovati. Sama tabela govori da su pet-šest ekipa sigurno kandidati za titulu i biće veoma teško i naporno do kraja. Mi ćemo dati sve od sebe, jer dosta toga od nas zavisi i, ako Bog da, da Sloga bude šampion na kraju sezone i vrati titulu u Doboj, jer to ovaj grad zaslužuje. Ovim putem želim čestitati nadolazeće praznike i da ih svi dočemo sa svojim voljenima u zdravlju, sreći i veselju."

Nema sumnje da nas na proljeće očekuje velika neizvjesnost u borbi za prvo mjesto, s obzirom na to da je razlika između prve i šestoplasirane ekipe svega pet bodova.

PREMIJER LIGA BiH

1. Sloga (D) 15 12 0 3 487:399 24

2. Borac 15 12 0 3 438:362 24

3. Izviđač 15 11 1 3 456:389 23

4. Gračanica 15 9 2 4 435:376 20

5. Sloboda 15 9 1 5 450:390 19

6. Vogošća 15 9 1 5 416:384 19

7. Konjuh 15 9 0 6 422:398 18

8. Krivaja 15 8 1 6 451:447 17

9. Leotar 15 7 1 7 417:437 15

10. Sloga (GV/U) 15 7 0 8 386:387 14

11. Iskra 15 6 0 9 416:448 12

12. Maglaj 15 6 0 9 428:471 12

13. Lokomotiva 15 4 1 10 408:474 9

14. Bosna 15 4 0 11 412:425 8

15. Slavija 15 2 0 13 342:461 4

16. Derventa 15 1 0 14 392:508 2