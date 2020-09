Vladimir Tomić uoči starta nove sezone: Jedva čekamo da počne

Jedva smo dočekali da se vratimo treninzima, a posebno zadovoljstvo će biti da igramo takmičarske utakmice nakon ove verovatno najduže pauze, koju sport ne pamti, rekao je Vladimir Tomić (30), najveće ovosezonsko pojačanje Rukometnog kluba Leotar.

Nakon što je tokom pandemije virusa korona u jednom trenutku bio doveden u pitanje nastup Trebinjaca u Premijer ligi BiH zbog finansija, vrlo brzo se došlo do rješenja, nakon čega se Uprava odmah bacila na posao i počela dovoditi pojačanja. S ciljem da Leotar i u narednoj sezoni igra značajnu ulogu u elitnom rangu bh. rukometa, doveden je i doskorašnji kapiten Gračanice, koji je u tom klubu stekao status jednog od najboljih srednjih bekova u ligi.

"Sve je super. Zasad sam zadovoljan kako sve izgleda. Iza nas je duga pauza, većina nas je bila neaktivna, ali već mogu reći da smo došli na neki standardni nivo. Treniramo dva puta dnevno, imamo sjajnog kondicionog trenera, radimo dosta na prevenciji od povrede i najvažnije je da ih nemamo. Jedva čekamo da sve počne", kaže 30-godišnji Šapčanin.

Nekadašnji rukometaš Kolubare, Baska, Priboja, Crvene zvezde, Planinke, Crvenke, Sinđelića i izraelske Ber Ševe ima samo riječi hvale po dolasku u Trebinje, gdje je, kako kaže, prihvaćen kao domaći igrač.

"Zaista je grad prelep. Momci u ekipi, kao i svi u klubu, vrhunski su me dočekali, osećam se kao kod kuće i baš nemam nikakve zamerke. Došao sam ovde jer mi se svidela cela priča koju mi je Uprava prezentovala. U Gračanici nije bilo ništa sporno, ali jednostavno nismo se dogovorili i to je to", ističe Tomić.

Pored Tomića, Leotar, koji je ostao bez nekolicine igrača iz prošle sezone, doveo je još nekoliko novih igrača, Nikolu Ivanovića, Sidika Omerovića i Miloša Cmiljanovića.

"Znamo koje su nam ambicije, želimo da igramo što bolju sezonu. Ostalo je tu dosta domaćih momaka, tako da je s te strane napravljena dobra priča, uz dolazak novih igrača. Daćemo sve od sebe da u novoj sezoni ostvarimo što bolji rezultat", naglašava novi rukometaš Leoatara i dodaje:

"Sledećeg vikenda igramo polufinale Kupa Republike Srpske protiv Sloge, koja je već godinama ozbiljna ekipa, a posebno ove sezone. Imaju super ekipu, doveli su, po mom mišljenju, najbolje krilo, Marka Perovića. Oni su favoriti, ali i mi ćemo se nešto pitati."

Naš sagovornik se nada da će se situacija u vezi sa virusom korona ubrzo smiriti, te da će navijači moći prisustvovati utakmicama u novoj sezoni, iako su se, kako kažu, već svi navikli na ovu situaciju i protokole vezane za kovid-19. Kada je u pitanju nadolazaća sezone, Tomić je izdvojio nekoliko klubova koji bi trebalo da igraju najznačajniju ulogu u bh. šampionatu.

"Po mom mišljenju, Sloboda je najveći favorit. Doveli su klasne igrače i imaju, kako sam saznao, sjajne uslove. Tu ne treba zaboraviti naravno ni Borac, kao ni Slogu. Spomenuo bih još i Gračanicu, koja je takođe podmladila sastav, tamo se ozbiljno radi i trenira", zaključio je Tomić.