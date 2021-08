Vlado Draganić, rukometaš Borca: Napredujemo iz dana u dan

Rukometaši Borac M:tela polako ulaze u završnu fazu priprema pred novu sezonu, koja zvanično počinje početkom septembra, završnicom Kupa Republike Srpske.

Banjalučani su u proteklom periodu odigrali nekoliko kvalitetnih utakmica, a uzeli su učešće na turniru TV šampiona u Doboju, gdje su osvojili sedmo mjesto.

Višestruki prvak BiH u novu sezonu ulazi sa dosta podmlađenim sastavom i sa nekoliko nešto starijih igrača. Jedan od iskusnijih koji će i u narednoj sezoni nositi dres Borca je Vlado Draganić, koji je u prošloj sezoni potvrdio status pojačanja nakon što je stigao iz Leotara. On bi sa još nekoliko igrača trebalo da bude predvodnik novog Borca, koji će, podsjetimo, predvoditi novi-stari trener Mirko Mikić

"Polako se pripreme privode kraju i onaj najteži dio je iza nas. Trenira se jako od prvog dana, na jednom zaista visokom nivou, trudimo se, dajemo svoj maksimum svaki trening i napredujemo iz dana u dan. Ekipa jeste dosta podmlađena, ali i ti mladi momci imaju veliki potencijal, željni su rada, uspjeha i dokazivanja i mislim da će iskoristiti svoju šansu na najbolji mogući način. Imamo još dvije sedmice do početka sezone i do tada ćemo sigurno biti spremni za sve izazove što nam predstoje", kaže lijevo krilo Banjalučana.

Banjalučki tim je već uveliko krenuo sa uigravanjem ekipe. Odigrano je nekoliko kontrolnih utakmica, a ekipa je uzela i učešće na TV turniru šampiona u Doboju, gdje je osvojila sedmo mjesto. Upisana su tri poraza od jačih rivala (Vojvodina, Tatran, Koks) i pobjeda nad Koprom (28:24).

Na ovom susretu Draganić je bio najefikasniji sa devet pogodaka.

"Odigrali smo nekoliko prijateljskih utakmica, sve sa dosta jakim protivnicima. To je bila prilika da vidimo gdje se nalazimo u odnosu na njih i tu je i rezultat bio u drugom planu. Bitno je bilo da mi odigramo što bolje i da uigramo neke stvari koje će biti bitne poslije u sezoni. Uvijek može bolje, ali možemo biti zadovoljni prikazanom igrom u tim utakmicama", ističe Draganić i dodaje: "Turnir je isto bio dosta težak i zahtjevan, pogotovo fizički. Imali smo četiri dosta jake utakmice u četiri dana i zaista je bilo dosta naporno. Na kraju smo zauzeli to sedmo mjesto, ali opet to je bilo u drugom planu, bitno je da možemo biti zadovoljni igrom i zalaganjem, a posebno u toj posljednjoj utakmici protiv Kopra."

Do početka sezone i završnice Kupa Republike Srpske i duela protiv dobojske Sloge Borac će odigrati još nekoliko kontrolnih duela, a već za vikend ih očekuje dvomeč protiv Krivaje.