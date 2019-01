Vori: Ovo je jako loša reklama za rukomet

Bivši hrvatski rukometaš Igor Vori komentirao je poraz "Kauboja" u dramatičnoj utakmici protiv Njemačke u kojoj su ostali bez polufinala Svjetskog prvenstva.

"Svaka čast dečkima. Poslije jučerašnjeg dana i pražnjenja odigrati ovakvu utakmicu svih 60 minuta to je nešto nevjerojatno. Oni su za mene pobjednici! Ovo na kraju je samo odraz što se događa u rukometu. Nevažno jesmo li u pitanju mi, Francuzi... Ovo je nevjerojatno! Ovo što su oni radili posljednjih 10 minuta... Sve je jasno svima koji razumiju rukomet", rekao je Vori za Index.hr.

On je rekao da ovo jako loša reklama za rukomet.

"Ali ako su oni sve ovo organizirali da bi se igrali trebali su reći to prije početka. Našim momcima svaka čast na svih 60 minuta ovakve igre. Doživjeli su tešku nepravdu, baš kao i svi mi... No, to je tako u životu... Žao mi je igrača. Imali smo toliko problema, ozljeda... Danas je Duvnjak bio izraubovan, Karačić također, ali se nitko nije požalio već su svi ostavili srce na terenu. Eto, na kraju, ako je sudac u pravu ja ću se ispričat. Ako nakon 20 godina karijere to ne razumijem onda ne znam ništa o rukometu", kazao je bivši rukometaš.