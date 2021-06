Vranješ za "Nezavisne": Iza mene najuspješnija sezona

Iza mene je jedna od najuspješnijih sezona u karijeri, rekao je za "Nezavisne" Vladimir Vranješ (32), dugogodišnji rukometni reprezentativac BiH, danas član bjeloruskog velikana Meškova iz Bresta.

Nakon duge, naporne, ali i najuspješnije sezone u istoriji kluba, sjajni Banjalučanin koji je bogatu karijeru počeo u Borcu odmara i puni baterije u rodnoj Banjaluci. Ističe da je prezadovoljan kako je protekla prošla sezona u kojoj je Meškov pisao nove stranice istorije.

"Bila je to duga sezona, ali ujedno i najuspješnija u istoriji kluba. Odigrali smo oko 80 susreta, računajući sve utakmice, bilo je tu mečeva i iz pretprošle sezone. Tako smo osvojili dva Kupa Bjelorusije, titulu, bili smo treći u SEHA ligi i na kraju smo stigli do četvrtfinala Lige šampiona, gdje smo zaustavljeni od kasnije šampiona Evrope Barselone. Stvarno smo igrali zavidnu ulogu u evropskoj eliti, ali nismo imali sreće s obzirom na to da smo naišli na neprikosnovenu Barsu. Što se mene tiče, jako sam zadovoljan kako sam igrao, iako kod mene uvijek stoji ona da uvijek može bolje", rekao je Vranješ.

Stameni pivot nema puno vremena za odmor. U gradu na Vrbasu je već počeo sa treninzima za narednu sezonu, a već 12. jula mora se javiti u klub, u kojem će igrati i naredne sezone. Posebno mu čini zadovoljstvo što je ponovo igrao Ligu šampiona.

"Igrati Ligu šampiona je zadovoljstvo. Igrao sam ja i ranije i nije mi strano. Poseban je osjećaj kada si u društvu najboljih, nekako je drugačije, daješ sve od sebe i uvijek se dokazuješ. Tu je sa mnom bio i Marko Panić, s kojim sam još igrao zajedno u Borcu. Pomagali smo jedan drugome, posebno u igri u odbrani. Bio je među najboljim strijelcima Lige šampiona", poručuje trofejni rukometaš.

Njegov ovosezonski uspjeh upotpunjen je odlaskom na Evropsko prvenstvo sa reprezentacijom BiH, koja je osigurala drugi plasman na smotru najboljih kontinentalnih selekcija. U izuzetno turbulentnim kvalifikacijama "zmajevi" su prevođeni selektorom Ivicom Obrvanom uspjeli da se izvuku iz ambisa, te trijumfom nad Austrijom izbore novi Euro.

"Bilo je turbulentno, ali najbitnije je da smo drugi put na EP. Pokazalo se ponovo da igramo bolje protiv jačih protivnika. Mi dolazimo uvijek s istim ciljem - da ostvarimo što bolji rezultat. Na EP nećemo ići sa bijelom zastavom, kad smo se već plasirali daćemo sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat. Naš odlazak je jako bitan za razvoj rukometa u BiH, želja nam je da djeca što više treniraju ovaj sport jer mi smo selekcija koja postaje redovan učesnik velikih takmičenja", naglašava Vranješ, koji odmor provodi sa svojim najbližim.

Za kraj je poručio da mu je žao što njegov Borac nije osvojio šampionsku titulu, ali isto tako ga raduje uspjeh ostalih banjalučkih kolektiva koji su blistali proteklih sezona.

"Žao mi je zbog Borca, ali Izviđač je bio bolji. Ipak, raduje što se sport u Banjaluci vratio na velika vrata, bilo je dosta titula. Ja zbog toga apelujem na sve one koji mogu pomoći klubovima da pomognu, jer još jednom se pokazalo da su sportisti najbolji ambasadori u BiH. Nadam se da će se više ulagati i da će klubovi napraviti nešto veći iskorak u Evropi", zaključio je Vladimir Vranješ.