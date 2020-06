Vujović: Cetinjanin sam i Crnogorac, ali smatram da smo isti narod

Legendarni rukometni trener Veselin Vujović pričao je o odnosima Crne Gore i Srbije.

"Ja sam Cetinjanin, Crnogorac i ponosam sam time. Ali kako neko može da razdvoji braću? Ja ću uvijek zastupati stav da sam Cetinjanin i Crnogorac, ali isto tako smatram da smo mi isti narod. Zašto je to tako, zašto se te stvari dešavaju u Crnoj Gori, neko će sigurno zbog toga platiti ili će svoje ime ukaljati na jedan jako ružan način", rekao je Vujović za RTS.

Kako je kazao, nije razmišljao da se bavi politikom.

“Treba da budem mnogo dobar ili mnogo loš da bih bio političar. Politika je kao krava na krovu, gledate je i kažete – kako se ovo govedo popelo ovako visoko. Ne mislim da sam rođen za političara, ja sam čovjek direktan. Nekoliko puta je pokušao pokojni Zoran Đinđić da me angažuje, ali kada je došlo da naprave koaliciju sa SPS-om, koji je do tada bio najljući protivnik, trudili su se da ga ruše, ja sam rekao – Šta je bre ovo? I od tog trenutka sam shvatio da ja nisam za politiku, ja ću uvijek reći, ako je nešto bijelo, da je bijelo, ako je crno, da je crno, jer tako sam vaspitavan, tako razmišljam, a političar ipak mora da ima neku granicu, da napravi kompromis, da kaže nekad nešto i što nije kako on misli, ili da slaže. Veoma često se koriste predizbornim trikovima u obećanjima, evo recimo ja kad bih bio političar, ja bih recimo rekao da ću izgraditi metro u Beogradu”, rekao je Veselin Vujović.