Vujović: Šteta što više ljudi nije vidjelo ovu sramotu

Šteta što nije bilo publike da više ljudi vidi ovu sramotu. Nikada u životu u karijeri nisam doživio ovakav poraz i da moja ekipa postigne pet golova za poluvrijeme, rekao je Veselin Vujović, trener RK Borac M:tel, nakon debakla od Gorenja (16:32).

Rukometaši Borca završili su učešće u EHF Evropa kupu u osmini finala. Gorenje se pokazalo kao nepremostiva prepreka i u Sportskoj dvorani "Borik" je očitalo lekciju prvaku BiH. Slovenci će tako u četvrtfinale iako su se Banjalučani nadali da mogu do iznenađenja nakon što su u prvom meču u gostima poraženi sa četiri gola razlike.

"Ovo je ozbiljan šamar, čini mi se u pravom trenutku pred početak domaćeg prvenstva", kazao je Vujović i nastavio:

"Nikada u životu u karijeri nisam doživio ovakav poraz i da moja ekipa postigne pet golova za poluvrijeme. Ovdje kao da je, ma u stvari jeste, gostovala Evropa, mi smo daleko od Evrope."

Trener Banjalučana je istakao da je poraz u Sloveniji zavarao njegovu ekipu jer se tada stekao utisak da mogu do iznenađenja. Sada "crveno-plave" očekuje borba za titulu prvaka BiH, ali i trofej u Kupu.

"Sada će doći neka Iskra i mi ćemo pobijediti deset razlike, neki igrači koji su nestali sa terena tu će da se izigravaju, glume mangupe, frajere... Na takvim utakmicama se ne pokazuje kakav si igrač, to se pokazuje na ovim utakmicama. Tu su trebali da pokažu i karakter, i znanje, i borbenost. Danas većina njih nije zaslužila da nosi dres Borca, niti ja kao trener, koji apsolutno snosim odgovornost iako sam mjesec dana tu, nema opravdanja. Nama nije bio prioritet ovo takmičenje. Ta prva utakmica probudila je neku energiju, snagu, ali su ovdje oni demonstrirali silu, odučili su nas od rukometa. Ako smo se digli korak poslije prve utakmice, ovo je pet koraka unazad", jasan je Vujović.

Koliko je slovenački tim bio nadmoćan, govori i to da je Borac u drugom poluvremenu postigao samo pet golova. Zoran Jovičić, trener gostiju, istakao je da su sudije kumovale ne tako ubjedljivoj pobjedi u prvom meču u Velenju, te da je u gradu na Vrbasu bilo mnogo bolje suđenje.

"Znao sam da smo bolji. Ali u prvoj utakmici bio sam razočaran suđenjem. Mi se bavimo sportom, radimo to s ljubavlju, a onda dođu dva momka i unište sve to. Jako bi mi bilo žao da se to ponovilo. Međutim, u ovom meču je sve bilo korektno, dobro i mislim da smo više nego zasluženo slavili. Briljirali smo u svim parametrima rukometne igre", rekao je Jovičić.

Evropski put u osmini finala zavšila je i Gračanica koja je eliminisana od Sankt Peterburga. Rusi su u revanšu slavili 25:23, a prvi meč su riješili u svoju korist 33:21.