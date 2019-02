ŽRK Borac uvjeren u povratak u Premijer ligu BiH

Svi u Borcu imamo jedan cilj, a to je ulazak u Premijer ligu BiH i sigurna sam da ćemo ga ostvariti. Borac je šest godina bio na vrhu bh. priramide i svi trofeji su rezultat dobrog rada, zbog finansija smo potonuli, ali dižemo se iz pepela, rekla je Nada Tešanović, predsjednik Ženskog rukometnog kluba Borac.

Čelnike kluba raduje sportski uspjeh i dobar učinak u Prvoj ligi RS, ali i stabilno finansijsko stanje.

"Finansijski smo stabilizovali klub, nemamo dugovanja i blokada. Kada smo došli u klub računi su bili blokirani, ali sada je to iza nas i trudimo se da imamo što više sponzora. Istina je da sponzori ulažu 100 ili 300 puta manje iznose u ženski sport, nego u muški, ali ima dosta firmi koje nas podržavaju i nadam se da će ih biti još više", rekao je Darko Savić, direktor Borca, koji kaže da iz ličnih sredstava izdvaja novac za klub.

On je istakao da je nevjerovatan rezultatski pomak napravljen i podsjetio da je Borac prošle sezone bio posljednji u Prvoj ligi RS, a da je na polusezoni drugi sa bodom zaostatka u odnosu na Doboj.

Borac će u nastavak lige 23/24. marta ući jači za Vanju Mišić, lijevog beka, koja je došla iz Knežopoljke, i Dajanu Ignjatović, srednjeg beka koja je posljednje tri godine igrala za Dubicu. Ranije je igrala za Borac i za Crvenu zvezdu.

"Oduvijek mi je želja bila da igram u Borcu i drago mi je što sam se vratila u klub. Ekipa me prihvatila, dobro sam se uklopila i zahvalna sam ljudima u Borcu što su imali povjerenja u mene i što su me pozvali. Svi igramo ulazak u Premijer ligu BiH i mislim da ćemo to ostvariti bez poraza u ovoj polusezoni", rekla je Ignjatovićeva.

Pojačanjima i pripremama je zadovoljan trener Nikola Bijelić.

"Sredinom januara smo počeli pripreme, odigrali smo tri pripremne utakmice, i imamo dovoljno vremena za uigravanje do početka drugog lige lige. Došle su nam kvalitetne igračice Dajana i Vanja, koje će nam pomoći da ostvarimo cilj, a to je ulazak u Premijer ligu", rekao je Bijelić.

U Borcu je pokrenuta i škola rukometa, čiji je koordinator priznati rukometni trener Nikola Braco Pavlišin. Nakon dva treninga Banjalučani mogu da se pohvale da imaju 40 djevojčica u trenažnom procesu, a uvjereni su da će ih biti mnogo više.

Upravni odbor Borac je u utorak smijenio Jelenu Popović sa mjesta sekretara, a jedan od razloga je što klub nije prijavljen za nastup u Kupu BiH.