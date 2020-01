"Zmajevi" ipak bez druge faze

Rukometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da se u prvom istorijskom nastupu na Evropskom prvenstvu domognu druge faze jer su u 2. kolu Grupe D poraženi od Portugala 24:27 (11:12).

Ovo je ekipi Bilala Šumana nakon poraza od Norveške bio drugi neuspjeh na EP čime su izgubili sve šanse za prolaz dalje pa će u utorak sa nekadašnjim svjetskim šampionima Francuzima igrati sa prestiž.

Šro se tiče jučerašnjeg okršaja sa Portugalcima, on je bio prilično izjednačen sve do završnice. Oba tima su imala periode dobre igre u kojima su pravili mini-serije od 2:0 i 3:0, a sjajna igra bh. tima viđena je početkom drugog poluvremenea kada su "zmajevi" vodili 14:12, a njihovi rivali osam minuta nisu znali kako da matiraju raspoloženog golmana Nebojše Grahovca. Ipak, Portuglaci su napravili seriju 5:0, preuzeli vođstvo kojeg do kraja nisu ispustili. BiH je nakon meča imala teoretsku šansu da prođe dalje, ali za to ime je trebalo da Francuzi pobijede Norvežane, a potom da izgube od BiH i da Portugalci nadigraju Norvežane.