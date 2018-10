"Zmajevi" kreću po prvi Euro

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Minsku protiv Bjelorusije otvara kvalifikacije za Euro 2020. godine. Cilj bh. rukometaša je jasan, a to je plasman na Evropsko prenstvo.

Uoči početka novih kvalifikacija u bh. taboru vlada uvjerenje da imaju snage i kvaliteta da se prvi put plasiraju na smotru najboljih reprezentacija Starog kontinenta. Na ruku "zmajevima" ide i novi sistem takmičenja, s obzirom na to da će kroz kvalifikacije čak 20 reprezentacija izboriti učešće na EP (po dvije najbolje selekcije iz osam grupa te četiri najbolje trećeplasirane), koje organizuju Švedska, Norveška i Austrija. Prvi put će na završnici nastupiti 24 reprezentacije, čime je data šansa da se na rukometnoj sceni pojave neke nove selekcije.

BiH je smještena u Grupu 5, u kojoj se, osim Bjelorusa, nalaze još Češka i Finska. Izabranici Bilala Šumana nisu imali puno vremena da se pripreme za duel u Bjelorusiji, u koju su stigli nakon 16 sati putovanja.

"Malo je bilo vremena da se nešto ozbiljnije pripremimo, ali bez obzira na sve već u Minsku želimo napraviti dobar rezultat", kazao je Šuman, kojeg brine povreda Mirsada Terzića, za kojeg će se danas znati da li će konkurisati za sastav.

Šuman već danima ponavlja da će za plasman bh. selekciji na Euro biti potrebno da ostvari sve domaće pobjede, uključujući i trijumf u Finskoj, koja je autsajder grupe. BiH je dosad tri puta igrala protiv Bjelorusije, dva puta je remizirala u kvalifikacijama za EP 2016. te jednom poražena na Svjetskom prvenstvu prije tri godine u Kataru. Zanimljivo je da većina kladionica ne vjeruju previše "zmajevima" pred večerašnji okršaj, s obzirom na to da se kvota na trijumf domaćina kreće od 1,25 do 1,30 (na pobjedu BiH ide čak do 5).

Iste ambicije kao i bh. tim imaju i Bjelorusi, koji žele da se iskupe za neuspjeh u kvalifikacijama za SP. Selektora Jurija Švecova brine i veliki broj povrijeđenih igrača, tako da će neki igrači igrati na neprirodnim pozicijama.

"BiH nije puno promijenila tim u odnosu na naše posljednje mečeva. Ona je postala zrelija i iskusnija. Posebno dobro igraju u odbrani. Mi smo nositelji grupe i vjerujem kako smo nešto naučili iz prošlosti. Naš cilj je plasman na EP", kazao je Švecov.

Utakmica između Bjelorusije i BiH igra se u četvrtak s početkom u 17 sati. Dva dana kasnije "zmajevi" će u Tuzli ugostiti Češku, koja je sinoć igrala protiv Finske.