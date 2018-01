"Zmajevi" ovjeravaju baraž

Rukometna reprezentacija BiH spremna je za odlučujući okršaj protiv Švajcarske u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine. Ulog je veliki, jer subotnja pobjeda ili remi donijeće bh. rukometašima plasman u baraž, što je bio cilj kvalifikacionog ciklusa.

Veliki trijumf u srijedu u Sent Galenu (24:21) omogućio je izabranicima selektora Bilala Šumana da sami odlučuju o svojoj sudbini. Ipak, u bh. taboru su svjesni da je to bilo tek prvo polovrijeme, te da moraju ostati koncentrisani i motivisani za meč u prepunom "Mejdanu", koji bi mogao biti ključni faktor u ovom susretu, u kojem će Švajcarci sigurno pokušati da se iskupe i dođu do trijumfa koji garantira prvo mjesto u Grupi 6.

"Očekuje nas drugo poluvrijeme u Tuzli. Čeka nas mnogo teža utakmica nego u Švajcarskoj i znamo šta nam je činiti, kako da igramo i imamo sve uslove da završimo ovaj posao koji smo započeli u ovim kvalifikacijama. Želja, volja i htjenje, to daje rezultat i to su momci pokazali u utakmici u Švajcarskoj", kaže Šuman i dodaje:

"Biće to sasvim drugačija utakmica, nećemo se prilagođavati protivniku. Prošlu utakmicu smo dobili zbog baze u odbrani i to je ono čemu težimo. Znamo svi kako su naše odlučujuće utakmice prije izgledale. Sve to ostavljamo iza sebe. Došli smo do izvora, treba sada da se napijemo vode."

I u izjavama bh. reprezentativaca se da naslutiti da BiH u subotu naveče ne čeka nimalo lak zadatak, ali isto tako vjeruju kako će se na kraju radovati.

"Švajcarska je veoma opasna i nezgodna, ali isto tako veoma su bezobrazni i arogantni i to imamo na umu. Nas zanimaju samo bodovi, nemamo prostora za opuštanje", izjavio je kapiten "zmajeva" Mirsad Terzić.

Jedan od junaka trijumfa u Švajcarskoj Marin Vegar je istakao da će spremno dočekati ključni meč kvalifikacija.

"Doveli smo se u situaciju da sami odlučujemo o svojoj sudbini i to ne smijemo propustiti", rekao je Vegar.

Inače, u Tuzli vlada velika euforija, rasprodate se sve ulaznice (oko 4.000), tako da će bh. rukometaši imati veliku podršku. Treba dodati da je Vlada Tuzlanskog kantona odborila 15.000 KM kao podršku u organizaciji rukometne utakmice. Utakmica između BiH i Švajcarske igra se u subotu u Tuzli sa početkom u 20 sati.

Grupa 6

1. BiH 3 2 0 1 80:74 4

2. Švajcarska 3 2 0 1 86:67 4

3. Estonija 4 1 0 3 96:121 2