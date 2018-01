Zmajevi slavili u Švajcarskoj, u Tuzli odluka o baražu

Rukometaši BiH su slavili u Švajcarskoj rezultatom 24:21 u trećem kolu grupe 6 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Danskoj i Njemačkoj, te će im za plasman u baraž biti dovoljan i neriješen rezultat protiv iste selekcije u Tuzli u subotu.

Bh. reprezentacija je odlično ušla u susret i u devetoj minuti je imala prednost rezultatom 4:2, no potom je domaća ekipa napravila seriju 3:0 i povela sa 5:4.

Potom se u narednih desetak minuta igralo gol za gol, a u 22. minuti serijom 5:1 Švajcarska stiže do prednosti 11:8.

No, izabranici Bilala Šumana nisu dozvolili domaćinu da se odlijepi, te su do kraja poluvremena uspjeli izjednačiti na 12:12.

Početkom drugog poluvremena Švajcarska se odvojila na plus dva (17:15), ali se 15 minuta prije kraja naša reprezentacija vratila u igru i došla do novog izjednačenja (18:18), a deset minuta prije kraja meča izabranici Bilala Šumana su stigli do plus dva (20:18), što se ispostavilo kao ključni trenutak meča.

Do kraja susreta naši reprezentativci su sačuvali prednost i zasluženo slavili, te im za plasman u baraž odgovara i remi u posljednjem kolu u Tuzli (20 sati) protiv Švajcaraca.

Najbolji strijelac u bh. reprezentaciji bio je Marin Vegar sa 6 pogodaka, dok je Lukas fon Dešvanden postigao 5 pogodaka za Švajcarsku.

