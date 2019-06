"Zmajevi" težim putem ka EP

Rukometna reprezentacija BiH težim putem će tražiti odlazak na prvo Evropsko prvenstvo.

"Zmajevi" su imali priliku da kolo prije kraja kvalifikacija osiguraju mjesto za Euro 2020. godine, ali su odigrali jedan od najslabijih mečava u posljednje vrijeme, što je na kraju iskoristila Bjelorusija, koja je umjesto BiH, iako ne još zvanično, vizirala kartu za šampionat Starog kontinenta.

Kada su ih svi vidjeli na završnici u Norveškoj, Austriji i Švedskoj, bh. rukometaši su u potpunosti podbacili protiv glavnog konkurenta. Bjelorusi su praktički prošetali tuzlanskim "Mejdanom", slavili pobjedu (31:25) i riješili sve brige oko odlaska na EP.

"Baza koju tražimo i na čemu radimo nije funkcionisala. I odbrana i golmani su mogli mnogo više. Bekovi su mogli biti mnogo direktniji. Ostaje žal, imali smo ogromnu šansu. Imali smo priliku da sa jednim bodom riješimo sve, imamo još jednu šansu. Možda će ovih šest bodova biti dovoljno", rekao je razočarani selektor Bilal Šuman.

Uprkos bolnom porazu, rukometaši i dalje imaju realnu šansu da se plasiraju na prvi Euro u istoriji.

U nedjelju gostuju u Češkoj, koja je među sigurnim putnicima (zvanično će to biti poznato u nedjelju), a da bi Šumanovi puleni bili među njima, potrebno je da ne izgube u Ostravi. To bi značilo da bi bili sigurno među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije, iako postoji teorija da budu među dvije prvoplasirane selekcije u grupi, ali to nije previše realno.

U slučaju poraza od Češke, bitno je što manjom razlikom, dolazi se u situaciju da se bh. tim bavi kalkulacijama, odnosno da navija za druge reprezentacije, što nimalo nije strano bh. selekcijama. U prošlosti smo se navikli da gledamo ovakve scenarije, obično sa nesretnim završetkom, s tim da ovaj se ovaj put bh. rukometaši nalaze u solidnoj situaciji koja bi mogla biti završena sa sretnim krajem.

Puleni Bilala Šumana su trenutno najbolja trećeplasirana selekcija, mada su tu uračunati i bodovi protiv Finske, koji će se na kraju brisati. To znači da trenutno imaju dva boda, a ukoliko bi na tome ostali, biće potrebno da se poklope rezultati u drugim grupama. U prevodu, ne bi smjelo da se desi neko iznenađenje u posljednjem kolu, odnosno da, recimo, Izrael u gostima ne pobijedi Poljsku, Turska na Islandu ili Italija u Mađarskoj. U moru kalkulacija, takođe, dosta toga je ovisilo o sinoćnjim ishodima u duelima između Crne Gore i Ukrajine i Italije i Rusije.

Inače, u srijedu su još četiri selekcija osigurale EP, a to su Sjeverna Makedonija, Letonija (prvi put u istoriji), te Mađarska i Danska. Trijumfom u Belgiji (37:26) Srbija je došla u poziciju da odlučuje sama u svojoj sudbini. Za plasman na Evropsko prvenstvo "orlovima" će biti potrebna pobjeda u Novom Sadu nad Švajcarskom. Rezultati utakmica 5. kola odigranih u srijedu: Finska - Češka 24:26, Slovačka - Mađarska 20:21, Turska - S. Makedonija 25:26, Ukrajina - Danska 30:33, Švajcarska - Hrvatska 28:33, Letonija - Slovenija 25:24, Izarel - Njemačka 25:40, Grčka - Island 28:28, Kosovo - Poljska 23:23.