Amina Kajtaz: Za SP se spremam osam mjeseci

Amina Kajtaz, najbolja bh. plivačica, u završnoj je fazi priprema za Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji, gdje priželjkuje dobar nastup i obaranje bh. rekorda.

Ona će u Gvanžuu, gdje takmičenja u plivanju počinju 21. jula, plivati 100 i 200 metara delfin.

"Nastupam prva, plivaću 100 metara delfin stilom, što je moja najdraža trka. Spremna sam, trenirala sam jako, osam mjeseci sam se spremala za Svjetsko prvenstvo. Sada je faza odmora, opuštanja i želim da što svježija budem pred trku. Ne volim da govorim o očekivanjima. Voljela bih da isplivam državni rekord i uz malo sreće i dobre koncentracije mogu očekivati dobar rezultat", rekla je Kajtazova za "Nezavisne".

Na pitanje šta je potrebno da neka plivačica ili plivač iz BiH osvoji medalju na Evropskom ili Svjetskom prvenstvu, dvadesetdvogodišnja Kajtazova je odgovorila:

"To je diskutabilna tema zato što je to dugotrajan proces i za to se treba spremati od malih nogu. Od početka treba graditi takvu vrstu karijere u kojoj ćete se samo spremati za olimpijsko odličje ili svjetsku i evropsku medalju. Nažalost, mi stariji plivači nismo imali uvjete za treniranje prije 10-15 godina, kada nisu postojala dva olimpijska bazena, ali sada vidim potencijale u mnogim klubovima i za nekoliko godinama možemo očekivati medalje na evropskim i svjetskim prvenstvima."

Njena porodica je nedavno objavila pismo za javnost u kojem je, između ostalog, bilo napisano da nema podršku institucija BiH.

"Nakon što su se moji roditelji oglasili osjetila sam pomak i podršku sugrađana i želim im zahvaliti, a htjela bih da osjetim podršku državnih institucija i nadam se da će biti prilike da me i državne institucije ugoste", rekla je Kajtazova.

Osim nje, Bosnu i Hercegovinu će u Južnoj Koreji predstavljati Mihajlo Čeprkalo (50 i 100 metara delfin), Marko Kovačić (200 metara kraul) i Emir Muratović (50 i 100 metara kraul, 50 metara leđno).

Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima biće održano od 12. do 28. jula, a osim takmičenja u plivanju, najbolji takmičari će se za odličja boriti u plivanju na otvorenim vodama, sinhronizovanom plivanju, skokovima u vodu, slobodnim skokovima u vodu i vaterpolu.