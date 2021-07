Andrej Zamolo 24. put odnio pobjedu

Pobjednik tradicionalne trke dajak-čamaca u seniorskoj kategoriji već 24. put uzastopno je Andrej Zamolo, a vožnjom dajaka u nedjelju popodne je svečano završena 68. manifestacija "Ljeto na Vrbasu".

Drugoplasirani u muškoj kategoriji je Đorđe Trninić, dok je treće mjesto osvojio Dragan Babić.

U ženskoj kategoriji prvo mjesto je osvojila Sonja Vidović, drugo Iskra Potočnik, dok se na trećem mjestu našla Ivona Potočnik.

Andrej Zamolo, predsjednik "Dajak-kluba", za "Nezavisne" ističe da mu je veoma značajna ova pobjeda, s obzirom na to da iz godine u godinu raste konkurencija.

"Đorđe Trninić je praktično među prvim polaznicima škole dajakaštva koju je pokrenuo 'Dajak-klub', a već je dobro stasao. Ove godine smo očekivali i da me može pobijediti, a može se očekivati da će naredne godine već biti na vodećoj poziciji", kazao je Zamolo.

Prema njegovim riječima, prvi put je na manifestaciji "Ljeto na Vrbasu", u okviru koje se i održavaju ove tradicionalne trke dajak-čamaca, bila ženska postava.

"Sedam djevojaka se takmičilo i to je bilo prelijepo gledati, a može se reći da je to bio i najinteresantniji dio takmičenja i centar dešavanja. Uživali smo gledajući i navijajući za djevojke, a one su pokazale svoje umijeće i nisu ni na koji način zaostajale za muškarcima", rekao je Zamolo za "Nezavisne".

Dodaje da se odlično pokazala i juniorska trka, jer, kako kaže, imaju veliki broj djece koja ove godine pohađaju škole dajakaštva.

Zamolo ističe i da već lagano ulazi u godine te da je pitanje koliko će još voziti, ali, kako kaže, bitno je da ima nasljednike koji će nastaviti voziti dajak.

"Već 34 godine vozim dajak, imam bogato iskustvo, ali ću se za koju godinu povući i zbog toga mi je veoma drago da ima dosta zainteresovanih koji treniraju i koji žele da nauče voziti dajak i ponosan sam što će ta tradicija još dugo nastaviti da živi", kazao je Zamolo.

Zlatna medalja u juniorskoj kategorije otišla je u ruke Vuka Šućurovića, srebro je osvojio Darko Lazarević, dok je bronza pripala Danilu Jeličiću.

Pobjednik u veteranskoj kategoriji je Husein Ljubović, drugo mjesto je osvojio Darko Sladojević, dok je treće mjesto pripalo Jasminu Zemiću.

Nakon sportskog dijela trke, tradicionalno je održan defile tokom kojeg je izabran i najljepši dajak-čamac, a ova laskava titula pripala je čamcu "Princ".

Trka dajak-čamaca je održana u nedjelju na gradskoj plaži Abacija u četiri kategorije, a prvi put su na trci učestvovale i žene.