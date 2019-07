Australijanac i Britanac odbili slikanje sa Kinezom na podijumu

Skandal na Svjetskom prvenstvu u plivanju u Južnoj Koreji! U dva dana dvojica osvajača medalja odbila su da se slikaju sa Kinezom Sun Jangom na pobjedničkom postolju.

Prvo Australijanac Mek Horton, kao osvajač zlata, nije htio da se slika sa Jangom, a danas je isto učinio i Britanac Dankan Skot, poslije trke na 200 metara slobodnim stilom, u kojoj je Kinez trijumfovao.

Razlog za takve poteze Hortona i Skot su optužbe za doping na račun Janga, koji je svojevremeno već bio suspendovan zbog korišćenja nedozvoljenih sredstava, a sada čeka novo saslušanje u septembru, i to na Sudu za sportsku arbitražu u Lozani, zato što je dokaze razbio čekićem!

Kinez je danas "pukao", pa je, rukujući se sa osvajačem srebra, svašta u lice sasuo Skotu.

Mnogi su bili protiv Jangovog učešća na ovom Svjetskom prvenstvu, a Australijanac i Britanac su to i danas pokazali.

Sun Yang was more demonstrative shouting at Scott just before the Chinese anthem. pic.twitter.com/Q1e7vmNlNC