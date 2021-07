Australijanka i Kineskinja podijelile zlato: Fotofiniš kao Čavićev iz 2008.

O kontroverznoj završnici trke na 100 metara leptir danas se najviše priča u Tokiju. Australijanka Ema Mekeon i Jufei Žang vodile su mrtvu trku u borbi za zlato i na kraju su, barem prema sudijama, otplivale isto vrijeme 55,82 sekunde i podijelile zlatnu medalju.

Međutim, fotografija fotofiniša izazvala je brojne kontroverze i zbunjenost među gledaocima jer se na snimku jasno vidi da je Mekeon prva dodirnula zid.

U Australiji su bijesni i nikome nije jasno kako se ovo moglo dogoditi.

Ovaj slučaj podsjeća na onaj s Igara u Pekingu 2008. godine kad su mrtvu trku vodili Majkl Felps i srpski plivač Milorad Čavić, a iako se na snimci činilo da je Čavić stigao prvi, zlato je na kraju dodijeljeno Felpsu.

Ema Mekeon je nešto kasnije ipak stigla do zlata u štafeti 4x100 slobodno, a Australijanka planira da u Tokiju osvoji čak sedam zlata, piše "Index.hr".

Of course it doesn't really matter, but how did Emma McKeon not win that heat from here? #Olympics pic.twitter.com/01fuWKRlHC