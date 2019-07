"Banjaluka - Vrbas 2019": Bh. tim priželjkuje medalju

Takmičenje na Evropskom prvenstvu u raftingu "Banjaluka - Vrbas 2019" počinje danas borbom za medalje u disciplinama sprint i H2H.

Takmičenje će biti u u kategorijama U19, U23, Open i Masters, a nakon dvije današnje discipline, u subotu je na programu slalom, a u nedjelju spust. Na šampionatu će nastupiti 36 posada iz 11 zemalja.

BiH će imati dva tima na EP, a onaj koji čine rafteri banjalučkog Nektar Dajak kluba Andrej Zamolo, Dragan Babić, Igor Kuzmanović, Dejan Marković, Draško Ubiparip, Bojan Milinović i Đorđe Trninić očekuje barem jednu medalju.

"Ekipa je u potpunosti spremna za okršaje sa najboljim evropskim reprezentacijama. Naš fokus će biti na prvi dan koji će diktirati dalji razvoj takmičenja. Najveći protivnici na prvenstvu će nam biti Rusi, Česi Hrvati, Mađari, Rumuni, a naša prednost je domaća rijeka i podrška navijača, koje očekujemo u velikom broju u petak, koji je nama najvažniji. Želja nam je da našu kolekciju od četiri evropske medalje uvećamo barem za još jednu", rekao je Kuzmanović.

Osim pomenutih reprezentacija, na Vrbasu će nastupiti rafteri iz Bugarske, Slovenije, Srbije, Velike Britanije i Letonije.

Među posljednjim u Banjaluku je doputovala reprezentacija Hrvatske, koja vesla u nešto drugačijem sastavu nego prethodnih godina.

"Imamo veoma zanimljiv tim, svi smo već veslali na ovoj stazi, ali kao kanuisti. Dobro poznajemo rijeku, ovo su sve vrhunski dečki koji voze evropska i svjetska prvenstva u kanuu, a šta ćemo ovdje napraviti, vidjećemo. Biće iznenađenje i vama i nama", rekao je Danko Herceg, kapiten hrvatskog tima.

Aleksandr Kriukov, član ruske reprezentacije u kategoriji do 23 godine, rekao je da je prvi put na internacionalnom šampionatu i da se raduje novim iskustvima. Nada se i dobrom rezultatu, a osim rijeke Vrbas istakao je da mu se dopada Banjaluka i da cijeni što su ljudi prijateljski raspoloženi.

Milan Lovrenčič, IRF sudija iz Slovenije, imao je samo riječi hvale za dosadašnji tok organizacije prvenstva. Bio je ovdje na gotovo svim takmičenjima, a posebno pamti Svjetsko prvenstvo 2009.

"Bilo je to, odgovorno tvrdim, najbolje organizovano prvenstvo u raftingu. Toliko ljudi na trgu, takva organizacija, to nikad nigdje nije viđeno. Što se tiče ovog EP, sve je zasad na visokom nivou, a mi Slovenci potajno želimo vidjeti medalje u kategorijama do 19 i do 23 godine", rekao je Lovrenčič.

Danas na programu

9 - 10: sprint U19, U23, Masters, Open - staza Bijeli buk

10 - 15: H2H U19, U23, Masters, Open - staza Bijeli buk

19: RC Kanjon Karanovac: Dodjela medalja

Obustava saobraćaja

Zbog EP danas će se od osam do 17 časova na lokaciji Bijeli buk - Krupa na Vrbasu saobraćaj odvijati naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, a u subotu će od 10 do 16 časova na lokalitetu kanjon Tijesno biti potpuna obustava saobraćaja.

Saobraćaj će biti preusmjeren na putni pravac Banjaluka - Čađavica - Mrkonjić Grad, izmjena saobraćaja neće se odnositi na autobuse redovnih linija javnog prigradskog prevoza Banjaluka - Bočac i Banjaluka - Agino Selo, i na vozila hitnih službi.