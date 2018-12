Beograd domaćin finalnog turnira Svjetske lige 2019.

Vaterpolo savez Srbije (VSS) i grad Beograd dobili su organizaciju finalnog turnira Svjetske lige sljedeće godine.

VSS i Beograd povjerenje su dobili na birou Svjetske plivačke federacije (FINA).

"Veliki je to dogadjaj za naš Savez. Ujedno to je i priznanje za vrhunsku organizaciju proteklih nekoliko takmičenja u nadležnosti FINA. Ljubitelji vaterpola moći će da vide osam vrhunskih reprezentacija, a sa takmičarske strane važan je podatak da prvak turnira dobija olimpijsku vizu. To je naš glavni cilj", rekao je prvi čovek VSS Viktor Jelenić.

Prethodno, VSS se kandidovao za domaćina finalnog turnira Svjetske lige na Kongresu FINA u kineskom gradu Handžuu.

Finalni turnir Svjetske lige, koju su vaterpolisti Srbije osvajali čak devet puta, u Beogradu se održava od 18. do 23. juna 2019. godine.