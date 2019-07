Borac: VK Banjaluka fenomen, prvaci postali igrajući utakmicu sami sa sobom

Vaterpolo klub Borac obratio se u utorak otvorenim pismo u kojem je izrazio nezadovoljstvo postojećim stanjem u ovom sportu u BiH, činjenicom da insitucije ne rješavaju njihove probleme i da ne mogu da se takmiče u domaćoj ligi.

Zbog toga su uputili otvoreno pismo u kojem još jednom upozoravaju na izuzetno težak položaj u kojem se nalaze.

Otvoreno pismo prenosimo u cjelini:

Povodom odigravanja seniorskog BiH prvenstva u vaterpolu proteklog vikenda za 2019 godinu, želimo se obratiti javnosti,a poseban akcenat staviti na institucije koji se bave ovim „problemom“ bezuspješno već tri godine.

Vaterpolo klub „Banja Luka“ je proteklog vikenda postala prvak BiH za seniore. Mi im čestitamo na tituli, ali nećemo zažmiriti pred fenomenom da su prvaci postali igrajući utakmicu sami sa sobom, a još manje pred fenomenom glorificiranja ovog uspjeha u medijima prvog čovjeka VK „Banja Luka“ Slobodana Grahovca, koji je protekle sezone ispao iz 1.B lige Srbije (što je zapravo druga liga).

Svaki normalan čovjek će postaviti pitanje da li postoji još klubova u BiH, zašto ti klubovi ne učestvuju u prvenstvu, zašto državno prvenstvo igra jedan klub sam sa sobom (iako je to naravno za javnost maskirano, da mlađi igrači VK „Banja Luka“ igraju sa dvojnom registracijom za VK „Student“). Pitanje je veoma kompleksno, zahtjeva da se ide u širinu, a priča se završava rečenicom zato što im se može i što ne snose sankcije i poslijedice za svoja skandalozna djelovanja.

Mi ćemo se ipak vratiti na nas tj. na VK „Borac“, budući da nam Vaterpolo savez Republike Srpkse zabranjuje da igramo matična takmičenja (Prvenstva i kupove RS i BiH). VK „Borcu“ nije dozvoljeno igranje matičnih takmičenja, jer nam Vaterpolo savez Republike Srpske (VSRS) zabranjuje od reaktiviranja tj. 2017. godine da postanemo članovi istog, a da ironija bude još veća VSRS je osnovan 2009. godine, a VK „Borac“ 2008. godine.

Članovi skupštine Vaterpolo saveza Republike Srpske koja je sačinjena od predstavnika tri kluba VK „Banja Luka“ (Hazim Ćatak, Zoran Grahovac i Stefan Milovanović), VK „Student“ (Marko Radić – predsjednik skupštine, Maja Jorgić i Predrag Burgić) i VK „Fortuna – Borac“ (Dalibor Simić, Miloš Mudrenović i Davor Grahovac) jednoglasno odbijaju godinama zahtjeve VK „Borac“ da postanemo članovi saveza, iako je VK „Borac“ prema zakonu i Statutu VSRS od reaktiviranja ispunio sve preduslove da postanemo ravnopravni članovi VSRS.

Članovima skupštine VSRS postavljamo javno pitanje, zašto Vam smeta VK „Borac“, u kojem trenira preko 80 aktivnih članova svih uzrasnih kategorija, od čega su većina maloljetna? Osim izjava u medijima Slobodana Grahovca, inače predsjednika Vaterpolo saveza Republike Srpske i Vaterpolo saveza BiH, prvi čovjek VK „Banja Luka“- predsjednik i trener prvog tima VK „Banja Luka“) da je VK „Borac“ nelojalna konkurencija, članovi skupštine VSRS nisu se oglašavali u javnosti po pitanju ovoga fenomena. Mi postavljamo javno pitanje predstavnicima vaterpolo klubova VK „Student“ i VK „Fortuna – Borac“ da li predstavljate „aktivan“ klub u VSRS ili klubove na papiru koji služe da daju legitimitet VSRS tj. Vaterpolo klubu „Banja Luka“?

VK „Borac“ djeluje transparentno, a sav rad VK „Borca“ se iznosi u javnost preko naših legalnih kanala promocije. Nas interesuje rad, razvoj VK „Borca“, razvoj vaterpola u RS i BiH. Istina je da VSRS radi u interesu isključivo jednog kluba, te se na taj način isključivo jednom klubu (VK „Banja Luka“) obezbjeđuje podrška od gradskih i državnih institucija (finansije, termini od javnog interesa, projekti itd.).

VK „Borac“ nije lojalan, VK „Incel“ nije podoban iako su za razliku od VK „Student“ i VK „Fortuna – Borac“ aktivan klub, a podrška „novim“ (starim) klubovima kao što je PVK „Leotar“ koji pokušava uz more problema oživiti vaterpolo sekciju nije interesatna. „Nepodobni“ i „nelojalni“ (šta god to značilo) klubovi su od nadležnih institucija prepušteni sami sebi da se bore za „život“, što je poraz cijelog društva, a pošto to nije dovoljno, VSRS još dodatno radi na opstrukcijama navedenih.

Da li ovakav način funkcionisanja ljudi u VSRS ima veze sa Statutom VSRS, u kojem stoji da je osnovni cilj VSRS razvoj vaterpola u Republici Srpskoj i zabrana diskriminacije ili sa principima iz Evropske povelje o sportu (Lisabonska konvencija), Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvenciji UN-a o pravima djeteta, Bijele knjige o sportu, Statutu evropske vaterpolo federacije (LEN), Statutu svijetske vaterpolo federacije (FINA)?

Pozivamo sve nadležne institucije (prije svega Minstarstvo porodice, omladine i sporta RS, Olimpijski komitet BiH, ali i Grad Banjaluku itd. ) da se aktivno uključe u rješavanje ovoga problema. U narednom periodu će VK „Borac“ po pitanju stanja vaterpola u RS i BiH i načinu djelovanja odgovornih osoba sazvati pres konferenciju.