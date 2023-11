Čavić tužio Plivački savez Srbije

Vjerovatno najbolji srpski plivač u istoriji, primoran da tuži Plivački savez Srbije kako bi dobio ono što mu po zakonu pripada.

Milorad Čavić bio je protagonista jedne od najuzbudljivijih trka u plivanju. Te 2008. opšti je utisak bio da je zaslužio zlatnu medalju u trci na 100 metara delfin stilom, ali je Majkl Felps na volšeban način postao olimpijski šampion u Pekingu.

Zbog osvojenog srebra Čavić je stekao pravo na nacionalnu penziju čiji je primalac trebalo da postane sa navršenih 35 godina. Njemu je danas 39 ljeta a od penzije je daleko koliko i od profesionalnog bavljenja plivanjem.

Na osnovu nacionalnog priznanja, Čavić bi trebalo da svakog mjeseca dobija dvije i po prosječne plate u Srbiji, međutim, to pravo nije ostvario jer Ministarstvo sporta i omladine od Plivačkog saveza Srbije nije dobilo prijavu na osnovu koje bi mogli da isplaćuju pomenutu nadoknadu.

Proslavljeni srpski plivač tako je bio prinuđen da tuži Plivački savez Srbije, a suđenje je juče i počelo u Višem sudu u Beogradu.

"Tužba je podneta protiv PSS, jer nije u roku, u skladu sa Uredbom koja definiše tu oblast, podneo prijavu Ministarstvu omladine i sporta i zbog čega je Milorad Čavić sada u situaciji da nacionalno priznanje može da ostvaruje posle 40. godine, a ne posle 35. kako je Uredba u tom periodu glasila", objasnio je Vladimir Ilić, advokat koji je zastupao Čavića na prvom ročištu, u razgovoru za "Večernje novosti".

Naš najbolji plivač u istoriji bio je razočaran i iznenađen tretmanom koji je doživio od strane Plivačkog saveza Srbije.

"Bio sam u šoku. Tada su me savetovali da je jedini način da ostvarim svoje pravo da podnesem tužbu. Teško mi je što sam moram da podignem tužbu, jer je PSS zahvaljujući moijim rezultatima iz treće kategorije skočio u prvu, dobio je i sponzore… Emotivno mi je teško to što me poslednjih godina Savez ne zove. Trener sam, držim radionice, radim u SAD, pozivali su me iz Hrvatske, UAE, Meksika, Kanade. Svi me zovu osim iz mog saveza", naveo je Čavić.

U periodu kada je Milorad Čavić ostvarivao vrhunske rezultate, predsjednik matičnog saveza bio je pokojni Dušan Dimitrijević. Boris Drobac je na istoj funkciji od 2015. godine i tvrdi da u arhivi nije mogao da pronađe nijedan papir jer je nepotpuna. Prema njegovim saznanjima, dokumentacija je čak i izgubljena, kao i hard-disk.

Tek 2019. Savez je Čaviću izdao potvrde o ostvarenim uspjesima.

Zbog nemara i nestvarne aljkavosti u Savezu, Čavić je u protekle četiri godine ostao uskraćen za dvije i po prosječne plate mjesečno, puta 12 mjeseci po godini.

