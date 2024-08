Čeka nas sudar titana: Srbija saznala rivala u finalu OI

Vaterpolisti Srbije će se za olimpijsko zlato u Parizu boriti protiv reprezentacije Hrvatske.

Dakle, čeka nas još jedan klasik i to u najvećoj utakmici na svijetu. Ovim plasmanom Hrvatska je osigurala sedmo odličje u Parizu.

Vaterpolisti Hrvatske su večeras u drugom polufinalu nakon drame pobijedili najtrofejniju selekciju svijeta, Mađarsku sa 9:8 .

Mađari su bolje ušli u meč, poveli sa 3:1, ali su popularne Barakude na krilima Lorensa Fatovića koji je postigao čak pet pogodaka do poluvremena preokrenuli na 7:5.

U nastavku velika borba, Mađari se nisu predavali, u dva navrata su prilazili na minus 1, ali je Luka Bukić sa dva gola vratio plus 2 (9:7). Marko Bijač je zatim odbranio drugi peterac Mađarima (promašili tri peterca). U posljednjoj dionici Mađarska ponovo prilazi na minus 1 (8:9), imali su priliku u dva navrata da dođu do poravnanja, jednom sa igračem više, ali Bijač je bio nesavladiv. Ipak, Hrvati ponovo promašuju, a onda Bijač dolazi do 10 odbrane ponovo u trencuima kada su imali igrača manje. To je bio i kraj nadanja za Mađare. .

Podsjetimo, Srbija je danas treće uzastopno olimpijsko finale osigurala nakon ubjedljive pojede nad SAD sa 10:6. Delfini ujedno brane zlato iz Tokija. S druge strane, Hrvati su aktuelni prvaci svijeta i ovo im je četvrto finale na OI i nema sumnje da nas čeka spektakl. Biće ovo repriza finala sa OI iz Rija kada su srpski vaterpolisti postali olimpijski šampioni.

Veliko finale na programu je u nedjelju od 14 časova.

