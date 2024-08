Drama na Olimpijskim igrama: Slovakinja kolabirala (FOTO)

​Slovačka plivačica Tamara Potočka kolabirala je na Olimpijskim igrama i hitno joj je ukazana pomoć.

Potočka se takmičila na 200 metara mješovitim stilom i u trećoj grupi završila kao sedmoplasirana vremenom 2:14.20.

Nakon završene trke uslijedila je prava drama pošto je Slovakinja kolabirala i hitno joj je ukazana medicinska pomoć.

Ona je u pratnji stručnog osoblja na nosilima iznesena sa plivališta, prenosi "b92".

Athlete taken off on backboard and apparently getting oxygen. pic.twitter.com/reFmN7kM4J