Filip Filipović najavio kraj karijere

Proslavljeni srpski vaterpolista, Filip Filipović, najavio je kraj fantastične karijere.

On je gostovao u podkastu "Alesto", gdje je govorio o prethodnoj sezoni koju je proveo u Olimpijakosu, koja se nije dobro završila, te je odlučio da igra još godinu dana.

"To je to. Definitivno. Prošle godine sam zaista bio spreman da odem u penziju, ali ne na način na koji se završila sezona. To sam jednostavno prelomio i bio dužan sebi da odlučim. Nažalost, nisam imao mnogo vremena da ovo iskomuniciram sa javnošću, pa Grcima nije bilo jasno. Oni su tražili neki produžetak saradnje, ja sam rekao: 'Ne, to je to'. Ali onda zaista na kraju sezone nije to bio način na koji sam želeo da završim karijeru. Možda mi je suđeno bilo da se desi onako kako je i počelo. U svojoj zemlji, kod svoje kuće. Žao mi što se to nije desilo možda u Partizanu, ali definitivno je 'last dance' što se klupske karijere tiče", rekao je Filipović u podkastu "Alesto".

Filipović je tri puta bio proglašen za najboljeg vaterpolistu svijeta, a ima i pet priznanja za najboljeg u Evropi, dok je dva puta bio sportista godine u izboru Olimpijskog komiteta Srbije.

Tokom karijere osvojio je čak 35 medalja sa velikih takmičenja, od kojih 26 sijaju zlatnim sjajem, prenosi Arena sport.

Reprezentaciji je zbog rekao u ljeto 2021. godine, poslije finala Olimpijskih igara u Tokiju, zajedno sa Stefanom Mitrovićem, Andrijom Prlainovićem, Milanom Aleksićem, Duškom i Gojkom Pijetlovićem.

