Gojković nakon poraza od Srbije: Nismo imali koncentracije

Selektor Crne Gore Vladimir Gojković žali za propuštenom šansom u meču sa Srbijom.

Crnogorci su krenuli furiozno i poveli 5:0 poslije samo pet minuta igre, imali su i 8:4, potom 10:7, da bi na kraju izgubili pa peterce u trećem kolu Svjetskog prvenstva.

"Nismo zadovoljni. Sjajno smo otvorili utakmicu, imali smo veliku prednost, energija je bila tu, motiv takođe. S druge strane je bila selekcija Srbije koja je odgovarala istom mjerom. Na kraju smo morali da se borimo za peterce, stigli smo do njih, ali nismo imali koncentracije da stignemo do pobjede. Okrećemo se iskušenju koje slijedi, u pitanju je duel koji nosi prefiks biti ili ne biti. Vjerujem da smo kadri da stignemo do pobjede", rekao je Gojković.

Crnogorci čekaju epilog duela između Hrvatske i Japana, jer će u osmini finala igrati sa boljim iz ovog susreta.