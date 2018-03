Hena Mešić ruši rekorde i sanja OI

Šesnaestogodišnja Hena Mešić pomjera granice bh. plivanja i sanja o nastupu na Olimpijskim igrama. Posljednji uspjeh plivačica sarajevskog Sport tajma ostvarila je protekle sedmice na Zimskom prvenstvu BiH na kojem je oborila osam rekorda BiH i osvojila 11 zlatnih, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje.

U trci na 100 metara leđno prvo je oborila seniorski i rekord za plivačice do 16 godina isplivavši ovu disciplinu za 1:04,21 minut, a zatim je popravila vrijeme na 1:04.07 minut. U finalu trke na 50 m leđno ostvarila je rezultat 30,34 sekunde, što je rekord za plivačice do 16 godina, a osim pomenutih rekorda oborila je rekorde na 200 m leđno (2:22,48, seniorski i do 16 godina) i na 50 m delfin (28,64, do 16 godina). Mešićeva tu nije stala jer je sa Nejrom Čengić, Tarin Husić i Nejrom Bujak bila dio štafete 4x100 m mješovito koja je oborila seniorski rekord (4:30,13).

"Iskreno, nisam previše očekivala, mislila sam da ću rekorde obarati naredni vikend na četvoromeču reprezentacija Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH u Beogradu, gdje će biti jača konkurencija. Ali, u Sarajevu sam zaista imala dobre nastupe i prezadovoljna sam rezultatima. Dugo sam se spremala za Prvenstvo BiH", rekla je Mešićeva.

U Beogradu očekuje još bolje rezultate.

"Puno je jača konkurencija i očekujem bolje nastupe. U BiH nedostaje konkurencije, dosta djece odustane od plivanja. Bilo bi super da imam priliku da se više trkam s odličnim plivačicama, jer to podiže motivaciju", dodaje Mešićeva.

Ipak, motiva joj ne nedostaje, iako priznaje da nije lako uskladiti školske obaveze i plivanje.

"Volim plivanje i ono je na prvom mjestu. Sa šest-sedam godina sam počela da treniram i plivanje mi je oduvijek bilo zanimljivo. Cilj mi je da odem na dobar fakultet, bilo bi super da to budu SAD, naravno da se nastavim baviti plivanjem i da jednog dana odem na Olimpijske igre", istakla je mlada bh. plivačica, koja je 2016. osvojila zlatnu medalju na mitingu centralnoevropskih država.

To joj je, kako kaže, najveći uspjeh do sada. Za učesnicu Evropskog juniorskog prvenstva i Mediteranskih igara naredni cilj je da ispliva normu za Evropski olimpijski festival mladih, da ode na EP, a medalju priželjkuje i sa Balkanijade.

Odlične nastupe na Zimskom prvenstvu BiH u Sarajevu imao je Adi Mešetović iz banjalučkog Olimpa, koji je po performansama FINA bodova imao pet najboljih rezultata na Prvenstvu, a u top 10 njegovo ime se našlo na osam pozicija. Emina Pašukan iz sarajevske Bosne je oborila seniorski rekord na 400 m mješovito (5:03,45 minuta), a Lana Pudar iz mostarske Orke na 200 m rekord za plivačice do 12 godina (2:34,87).

Plivači sa najviše bodova

Najbolje performanse po FINA bodovima na Zimskom prvenstvu BiH imali su sljedeći takmičari, plivačice, žene: Hena Mešić (Sport tajm) 741 bod, 15-16 godina: Hena Mešić (Sport tajm) 741, 13-14: Milana Lukić (22. april, Banjaluka) 606, 11-12 godina: Lana Pudar (Orka) 529, 10 godina i mlađe: Asja Kirlić (GKVS Sarajevo) 334, muškarci: Adi Mešetović (Olimp) 744, 17-18 godina: Marko Kovačić (22. april) 700, 15-16: Luka Šćekić (22. april) 617, 13-14: David Vučić (Olimp) 504, 12 godina i mlađi: Kenan Dračić (Zmaj Alpamm - Tuzla) 399.