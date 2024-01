Hrvati se pitaju: Zašto Riječanin i najbolji golgeter Eura igra za Srbiju

Marko Radulović, rođeni Riječanin koji nastupa za Srbiju, najbolji je strijelac Evropskog prvenstva u vaterpolu nakon dvije odigrane utakmice.

Radulović je u Izraelu i Njemačkoj postigao po četiri pogotka te je s ukupno osam golova prvi strijelac Evropskog prvenstva.

Večeras protiv Malte ima priliku dodatno pobjeći pratiocima.

Riječ je o igraču koji je nastupao za Hrvatsku u mlađim kategorijama, nakon što je profesionalnu karijeru počeo u riječkom Primorju. Prije pet godina otišao je igrati za Vojvodinu, a od 2020. godine u Radničkom je iz Kragujevca. Hrvatski portal "Index.hr" se pita kako to da Radulović ne nastupa za seniorsku reprezenaciju Hrvatske.

"Za mlađe hrvatske selekcije igrao sam i na Svjetskom prvenstvu. Međutim, dvije godine tadašnji me selektor Joško Kreković nije pozivao. Kada sam 2018. iz Primorja prešao u Vojvodinu, čekao sam još godinu dana. Nije me zvao niko iz Hrvatske. Ni iz Saveza, ni iz klubova ni neko od saigrača. Zaključio sam da uopšte ne računaju na mene, a onda je stigao poziv mlade reprezentacije Srbije. Sada sam pozvan i u srpsku A selekciju i prihvatio sam taj poziv", rekao je svojevremeno Radulović za beogradske "Novosti".

S druge strane, Kreković je rekao da Radulović laže o razlozima odlaska iz hrvatske reprezentacije.

"Smeta to što se u posljednje vrijeme po medijima potencira da je Radulović odabrao Srbiju jer nitko nije računao na njega. To nije tačno. Istina je sasvim drugačija. Bio je član U-18 reprezentacije na SP-u u Mađarskoj, a iduće godine bio je U-20 SP. U junu 2019. Radulović je prešao iz Primorja u Vojvodinu. Savez i ja, kao selektor, uredno smo mu poslali poziv za pripreme reprezentacije, no nismo dobili nikakav odgovor", rekao je Kreković i nastavio:

"Kontaktirali smo Vojvodinu, a oni su nam rekli da Radulović više nije njihov član, ali da će ga obavijestiti. Ipak, nije nam se javio pa smo se direktno javili njegovoj majci, koja nam je rekla da je Marko odlučio nastupati za Srbiju. Tako da je laž da ga dvije godine niko iz HKS-a nije zvao. Na koncu, u kancelarijama Saveza postoje i mailovi koji dokazuju ovo što vam sada pričam."

Prije dvije godine Radulović je bio MVP U-20 Svjetskog prvenstva na kojem je Srbiju odveo do zlata.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.