Hrvatska sirena Sindi osvaja medalje u bazenu i na takmičenjima ljepote

"Rođena sam i živjela sam u gradiću Alesandriji, koji nema veze s morem niti je blizu moje kuće bio bazen. Mama mi je čak branila da idem na plivanje, ali sam krišom trenirala", počela je svoju priču za portal "24sata.hr" plivačica Sindi Šoštarić (22).

Tek godinu dana nakon što je počela plivati, Sindi je na juniorskom prvenstvu Italije na 100 metara prsno osvojila bronzu.

"Odmah nakon tog natjecanja odlučila sam tetovirati žapca. Na talijanskom se prsni stil kaže rana, a rana znači žaba. Nakon te tetovaže mama mi je rekla: 'U redu Sindi, jedna i to je to’. Napravila sam ih još šest, ha,ha... Ali, svaka za mene ima posebno značenje", kaže ova lijepa plivačica.

U Hrvatsku je došla prije dvije godine i na zimskom prvenstvu osvojila je tri srebrne medalje, na 50, 100 i 200 metara prsno. Uz to, bila je Miss sporta 2016.

"Na natjecanju me vidio fotoreporter, nagovorio da se prijavim i na kraju sam pobijedila", kaže Sindi, koja je par dana prije proglašena za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Hrvatske.

"Djevojke su se malo ljutile na mene, bile su tamo pet dana. Ja sam došla na izbor, pobijedila i otišla", kroz smijeh dodaje.

"U Hrvatsku sam došla jer me oduvijek privlačila. Ali, htjela sam vidjeti što je život bez roditelja. Da sam ostala s mamom i tatom, ne bih ni danas znala ništa kuhati. A U Hrvatskoj imamo stan, tako da ne trebam plaćati stanarinu. A ne volim živjeti na račun roditelja", smatra Sindi.

Roditelji su krajem 80-ih iz Hrvatske otišli u Italiju za poslom.

"Išli su raditi i namjeravali su ostati svega dvije godine. Takav je bio plan. A, eto, ostali su 30 godina. Rodila sam se u Alesandriji i mama je sa mnom cijelo vrijeme pričala talijanski, tata hrvatski. No u hrvatskom mi malo gramatika ne ide", kaže Sindi, koja hrvatski govori savršeno.

Možete satima s njom razgovarati i nikad ne biste pomislili da pored vas sjedi djevojka koja je u Italiji rođena i živjela 20 godina i tek nedavno stigla u Hrvatsku. Uz hrvatsko, Sindi ima i italijansko državljanstvo, a za sebe kaže da je “Hrvatica rođena u Italiji s američkim imenom”.

U Hrvatskoj je upisala i studij italijanistike na Filozofskom fakultetu.

"Želim biti profesorica talijanskog u Hrvatskoj, zato sam odabrala taj fakultet. Hrvatska me oduvijek privlačila, ljeti sam dolazila baki u Zagreb, tako da sam zaljubljena u Hrvatsku još od malena. Sad se ne bih vratila u Italiju za nikakve novce. Ovdje je super", kaže.

Tajne njenih tetovaža

"Plivačica sam i jako mi je bitan puls i val. Na prvom natjecanju sam osvojila broncu, a prsni stil se u Italiji zove rana, što znači žaba. Mama se zove Kosanka, tata Siniša, pa sam spojila inicijale u jedno slovo. To sam sama nacrtala. Lutte jusqu’a la fin na francuskom znači ‘bori se do kraja’, a ovo na starogrčkom 'uvijek i zauvijek', to je za mamu jer je daleko", objašnjava.

Ako se pitate kako je Sindi zaslužila titule u takmičenjima ljepote pogledajte galeriju i shvatićete.

(24Sata.hr)