Hrvatska umjesto Izraela domaćin Evropskog prvenstva

​Hrvatska je i službeno potvrđena kao domaćin Evropskog vaterpolo prvenstva koje će se održati od 4. do 16. januara 2024.godine, objavio je Hrvatski vaterpolo savez.

Nakon davanja saglasnosti Vlade Republike Hrvatske za organizaciju ovakvog velikog takmičenja, te iskazanog zanimanja gradova Zagreba i Dubrovnika, u sjedištu "European Aquaticsa" je hrvatska kandidatura prihvaćena i odabrana kao najbolja.

Evropska plivačka federacija (LEN) prošle je sedmice definitivno otkazala domaćinstvo EP-a u vaterpolu koje se trebalo igrati u Izraelu. Razlog je rat na tom području, a u jednom je trenutku bilo pitanje hoće li se EP uopšte i odigrati.

Utakmice će se igrati u Dubrovniku i Zagrebu, gdje će biti i završnica, a Hrvatska je jedina zemlja koja će organizovati dva evropska prvenstva zaredom. Prošle godine u Splitu "Barakude" su osvojili zlato, kao i 2010. godine kada je domaćin bio Zagreb.

"Nakon spektakla u Splitu i osvajanja zlata na tom Evropskom prvenstvu dobili smo prigodu ponovo organizovati najveće kontinentalno takmičenje. Domaćini će biti Dubrovnik i Zagreb, trofejni centri našeg najtrofejnijeg sporta. Ovom prilikom se želim zahvaliti Vladi Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Andrejom Plenkovićem, koji je kako 2022. kada smo takmičenje imali u Splitu, tako i sada stao iza našeg projekta i kandidature. Želim se zahvaliti i Josipu Varvodiću, koji je kao prvi dopredsjednik 'European Aquaticsa' jako doprinio da Hrvatska ponovo dobije ovu čast, te da upravo u Dubrovniku i Zagrebu odbranimo naslov najboljih u Evropi. Nama je naime ovo takmičenje ujedno i kvalifikaciono za Svjetsko prvenstvo u Dohi, u februaru 2024., ali Evropsko prvenstvo u Zagrebu i Dubrovniku takođe nudi i jedno mjesto za Olimpijske igre u Parizu. Znamo što se od nas očekuje i daćemo sve od sebe ponoviti, kako organizacioni, tako i rezultatski uspjeh prijašnjih naših evropskih prvenstava, Zagreba 2010. i Splita 202.", rekao je Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolo saveza.

Takmičenja po grupama će se igrati u oba grada, Zagrebu i Dubrovniku, dok će se u drugom dijelu takmičenja, susreti za poredak od 1. do 8. mjesta igrati u Zagrebu, na bazenu uz Savu, a utakmice za poredak od 9. do 16. mjesta u bazenu Gruž, u Dubrovniku. Hrvatska reprezentacija će utakmice u grupi igrati u Dubrovniku i to 4. januara protiv Španije, 6. protiv Francuske i 8. s Crnom Gorom.

"S velikim zadovoljstvom mogu najaviti da je Hrvatska dobila organizaciju velikog takmičenja kakvo je Evropsko prvenstvo u našoj zemlji. Uslijed ratne situacije koja se dogodila u Izraelu, Hrvatski vaterpolo savez uz veliku pomoć Vlade Republike Hrvatske je uspio dobiti domaćinstvo izuzetno bitnog takmičenja. Vjerujem da ćemo imati snage ponoviti spektakl koji je bio u Splitu prije malo više od godinu dana. Sa sportske strane, mi ćemo napraviti sve kako bi postigli vrhunski rezultat, a uz pomoć navijača u Dubrovniku i Zagrebu vjerujem da ćemo to i uspjeti", kazao je selektor Hrvatske, prenosi "Tportal".

