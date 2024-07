Jovan Lekić za "Nezavisne": Čitav život sam čekao ovaj trenutak

Čitav život sam čekao ovaj trenutak i plasman na Olimpijske igre, sada sam ispunio snove, rekao je na početku razgovora za "Nezavisne novine" najbolji bh. plivač Jovan Lekić (20).

Mladi banjalučki plivač prošle sedmice je nakon Lane Pudar, Larise Cerić i Aleksandre Samardžić postao četvrti sportista iz BiH koji je obezbijedio odlazak na najveći sportski događaj, a to su Olimpijske igre. Lekić je vizu za Pariz osigurao na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a na Olimpijskim igrama ćemo ga gledati u disciplini 400 metara slobodnim stilom.

Bilo je pitanje trenutka kada će najbolji plivač isplivati olimpijsku normu. Iza njega je sjajna sezona u kojoj je blistao nastupajući za Univerzitet Luizijana. Lekić je u prvoj godini pokazao Amerikancima da nisu pogriješili što su dali priliku da na ovom univerzitetu nastavi svoju akademsku i sportsku karijeru. Već je oborio 12 godina star rekord u disciplini 500 jardi slobodno čime je ušao u istoriju univerziteta, a uzeo je i učešće i na državnom prvenstvu (NSAA).

"U Americi mi je odlično, sjajno sam se snašao. Trebalo mi je da se malo priviknem u prva dva mjeseca, a onda je sve krenulo kako treba. Prezadovoljan sam i ispunio sam sva očekivanja. Završio sam prvu godinu, oboreni su i neki rekordi. Sviđa mi se američki stil života, treninzi su vrhunski i zaista nemam niti jednu zamjerku“, ističe Lekić.

Do odlaska u Pariz planira odlazak u Trebinje gdje će obaviti jedan dio priprema, a onda se nada da će na najvećoj svjetskoj pozornici otplivati najbolje što može.

"Svi znamo kakva me očekuje konkurencija. Nadam se da ću isplivati svoje najbolje vrijeme i ostvariti što bolji plasman", rekao je Lekić i dodao:

"Drago mi je što ću biti u timu zajedno sa Lanom Pudarom. Mi se već odavno poznajemo, zajedno smo jedno vrijeme išli na pripreme, tako da se nadam ćemo se pokazati u najboljem svjetlu“.

Oni koji poznaju Lekićev put znaju da je on bio jako trnovit i težak. U trenutku kada je bio na vrhuncu te osvojio dvije medalje na EP za juniore (2021) uslijedila je suspenzija. Bio je pozitivan na higenamin, te je suspendovan na dvije godine od strane Agencije za antidoping kontrolu BiH, ali je Međunarodni sud za sportsku arbitražu (CAS) po žalbi presudio da zabranjena supstanca nije navedena na etiketi suplementa prije treninga koji je konzumirao.

CAS mu je smanjio suspenziju sa dvije godine na minimalnih šest mjeseci, što je velika pobjeda Lekića i njegovog tima iz kojeg su od prvog dana tvrdili da odluka nije pravedena.

"Naravno da mi je bilo teško tada, ali sam od početka vjerovao u pravdu. Nisam mogao da se takmičim, ali sam nastavio da treniram. Postepeno mi se vraćalo samopouzdanje i od tada je sve krenulo svojim putem. Kao da nisam pravio nikakvu pauzu, vratio se sam se jači nego ikad“, naglasio je Jovan Lekić.

Za kraj je poručio da uprkos uspjesima, a plasman na OI je najveći do sada, još nema adekvatnu pomoć nadležnih institucija i Ministarstva. Iako mu je obećan novac, on još nije dobio ništa. No već je navikao na ovakve stvari, a upravo je nebriga oko sportista u BiH bila jedna od presudnih da napusti BiH i karijeru nastavi u SAD. Imao podršku ili ne, Jovanovu sreću ovom trenutku ne može niko pokvariti.

